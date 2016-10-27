天下霸唱新小说的电影改编权卖了4000万！

新闻摘要： 近日，在白马湖国际会展中心举行的2016中国杭州第二届版权合作与交易大会上，9个当下热门的IP作品，总成交额高达1.29亿！

《摸金玦》

新闻来源：杭州日报

近日，在白马湖国际会展中心举行的2016中国杭州第二届版权合作与交易大会上，9个当下热门的IP作品，总成交额高达1.29亿！

其中，知名网络作家天下霸唱的最新作品《摸金玦》书还没出版，电影改编权就拍出了昨天拍卖会的最高价：4000万元，《摸金玦》的底价是1000万，之后一路追涨，以4000万的成交价一锤定音。虽然版权方新华先锋文化传媒有限公司不肯透露天下霸唱的版税，但4000万的大蛋糕就算切下一只角，也够我们浮想联翩的了。

新华先锋的版权中心总监陈驰透露，之前《摸金玦》的网剧版和游戏已经卖掉了，昨天拍卖的是电影改编权。《摸金玦》是天下霸唱的全新盗墓系列，包罗志异、悬疑、探险，故事背景仍旧是二十世纪60年代，“我”和胖子、陆军被分配到黑龙江生产建设兵团农垦三师的17号农场，眼见寒冬将至，老排长安排我们三人和通信员尖果留守看护物资。遇到百年不遇的暴风雪，几人为了逃命，跟着狐狸钻进一个土窟窿，却误打误撞进入一个隐秘千年的辽国古墓……

“尖果”在北京话里是漂亮姑娘的意思，这个人相当于《鬼吹灯》中的女主角Shirley杨。“按照市场规模，4000万不低了。《摸金玦》的图书预计本月底会出。”陈驰表示。

买下《摸金玦》电影改编权的豪客是中南影业。副总裁刘忠谨透露，天下霸唱的电影《寻龙诀》票房有17个亿，南派三叔的《盗墓笔记》也取得了10个亿，他们还是很看好这些超级IP的。中南影业手里还有《太平洋大逃杀》和《地狱六米深》(根据洛阳性奴案改编)两部网络大电影的版权。

其他几部作品的拍卖情况如下：

由严歌苓的短篇小说《小顾艳传》改编的《一辈子做夫妻》(新华先锋)拍出了1500万的影视改编权。

星云奖银奖得主彭柳蓉的科幻作品《控虫师》(凯特世纪)拍出了1000万电影游戏版权，被空中银河拿下。

低幼动画《天使熊》(中国动漫集团中娱文化)，拍出了1000万的动画改编权。

天涯社区莲蓬鬼话作者叶遁的《大采捕》(当代明诚)拍出了800万游戏改编版权。

《徐文长》(颜全毅编剧)拍了550万影视改编权。

龙源数字传媒集团的《文化数字城市》拍出了3000万的版权。

同属当代婚恋题材的《爱的边界》(李晓兵、李文利编剧)和《两个人的婚姻，七个人的饭桌》(精典博维)分别拍出了600万和350万。

幕后——

孵化过《琅琊榜》《欢乐颂》的编辑跳槽杭州有好多位大牌作者年收入都在1000万以上

2015年被认为是IP元年，精典博维文化传媒公司的董事长陈黎明认为，和去年比，今年的IP开始两极分化，“以前是见到内容就觉得是个好IP，现在一部分口碑度下滑，就不再能称为IP”。

好IP的价格就跟房价一样开始上升，但并不是好IP一定是好市场。“比如韩寒的小说改编成电影，票房并没有那么好。这个中间产生了孵化领域的人，好的制片人，好的出版商，好的游戏开发商。在这个IP时代话语权强化起来。”

凯特世纪传媒有限公司的副总裁宋丹丹透露，现在最缺的是好的编辑，优秀编辑特别少。他们今年就从传统出版社挖来了孵化过《琅琊榜》和《欢乐颂》两个大IP的一位编辑，“因为体制还是挺受限制的，他们都愿意走出来，而且都有文学创作梦，想扶持好作品。到我们这里，大牌编辑的年收入大概是50万到100万。”

在IP时代，编辑的职能也在发生改变。“网站的文学编辑要带100多个作者，就是把作品上架，也不知道作者写的是什么，请问怎么能做出一个好故事？我们的一个编辑能孵化的作品最多最多不超过5个人。”宋丹丹说。

凯特世纪有两个大牌作者在杭州，侧侧轻寒和阿白白，两人都是80后，一个是国企文员，一个在日企工作，十多年前就写作成名，现在她们的年收入都在1000万元以上。宋丹丹透露，侧侧轻寒的《光芒纪》，阿白白的《哪只眼睛看见我是你弟》《微光》明年都要开始影视化了，这些书的豆瓣评分平均8分以上。

“我们不会怕作者流失，我们是共同打造，不是一个代理的角色，更像经纪人的关系。作者在写作的时候，我们的编辑给予专业的指导，修改。作者离开我们，他们也不知道怎么办。像另一个作者‘长着翅膀的大灰狼’有200多万微博粉丝，编辑的职责就是帮着维护和打理这些事。”

打榜——

上半年最成功的IP是《欢乐颂》 《花千骨》各种版权产值已超20亿元

拍卖会只是这次版权合作与交易大会的内容之一。本次大会，云集了出版、影视、游戏产业的行业领袖。来自国内外的行业大咖们聚集一堂，共同探讨中国版权交流、合作的新方式，以及如何促进版权贸易的全球化。

德国吕贝集团带了德国的IP经验，吕贝早在丹·布朗(堪称美国最著名畅销书作家之一，写有小说《达·芬奇密码》，并拍成电影)走红之前，就很有先见之明地签下这位作者。之后，超级IP“丹·布朗”带来了超过14亿欧元的营收，全球图书总销量达2亿册，独家全版权IP“杰瑞·柯顿”有15亿美金的营收。德国游戏公司daedali总裁一不小心透露，他们正在开发的下一个热门IP是《教父》系列的游戏。

华策影视大数据中心副总经理张蕾发布了一份2016年IP市场研究报告，今年上半年共有20部IP改编剧，网络点击量排名前三的是《欢乐颂》《亲爱的翻译官》和《山海经赤影传说》，古装仙侠、青春偶像和传统武侠的题材更易成功，非IP剧观众最青睐古装传奇和军旅生活。在题材分布上，武侠探案和古装传奇是衍生开发数量最多的类型，而青春偶像、涉案悬疑次之。

据不完全统计，《花千骨》衍生出的电视剧、网剧、游戏等版权产值，已经超过20亿元。八大主流文学网站中，共有1389部顶级网文作品，顶级作品最多的类别分别为武侠玄幻，古典架空，都市情感。今年科幻题材上升明显。晋江虽然转载市场占比比不上起点，但顶级作品数却位居第一，这得益于网站的众多顶级作者源源不断产生高质量作品。

预计2016年，中国互联网活跃二次元内容消费者将保持稳定增长，达到568万人。漫画阅读网站有有妖气、漫客、腾讯动漫三大巨头，魔幻和搞笑题材最受青睐。

[责任编辑： 孙阳丹]