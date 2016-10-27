《行尸》第7季回归放大招 收视率继续惊人

新闻摘要： 据国外媒体报道，《行尸走肉》第七季于上周日回归，上一季结尾留下的悬念也终于揭开，相信很多观众都被这个结果惊到了。第七季首播收视率达到了惊人的8.4，收视人数也高达1700万，甚至连同时段开播的橄榄球直播也要瞠乎其后。

尼根搞事情

新浪娱乐讯 北京时间10月26日消息，据国外媒体报道，《行尸走肉》(The Walking Dead)第七季于上周日回归，上一季结尾留下的悬念也终于揭开，相信很多观众都被这个结果惊到了。作为全美最热的几部剧之一，新一季《行尸走肉》迎来一个非常不错的开局，第七季首播收视率达到了惊人的8.4，收视人数也高达1700万，甚至连同时段开播的橄榄球直播也要瞠乎其后。

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困扰剧迷们很久的悬念终于在第七季第一集中揭晓，《行尸走肉》的两大热门角色格伦和“魂斗罗”亚布拉罕惨死反派尼根棍下，这一结果相信令很多人吃惊，也有很多剧迷不愿意接受。《行尸走肉》每一季开播都会有非常不错的收视成绩，第七季也不例外。最新出炉的收视数据显示，第七季首播收视率达到了8.4(18-49岁)，收视人数也有1700万，该成绩仅次于第五季的收视成绩(8.7和1729万)，是《行尸走肉》开播以来第二高的单集收视成绩。

值得一提的是，作为一部在有线台开播的剧集，《行尸走肉》的收视率完爆很多公共台的台柱剧。目前公共台收视率最好的《嘻哈帝国》(Empire)收视率就只有《行尸走肉》的一半，周日同时段播出的NBC周日橄榄球直播收视率也要败给首播的《行尸走肉》。

(Heaven)

[责任编辑： 孙阳丹]