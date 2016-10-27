贾斯汀·廷伯雷克恐因在选举现场自拍面临法律制裁

新闻摘要： 北京时间10月26日消息，据国外媒体报道，美国流行男歌手贾斯汀·廷伯雷克刚刚因为一张自拍照惹上了麻烦，他从加利福尼亚飞到田纳西州参加美国总统选举投票，田纳西州官员对此当然没有意见，但他在投票箱前自拍就不行了。

贾斯汀恐因选举现场自拍面临法律制裁

新浪娱乐讯 北京时间10月26日消息，据国外媒体报道，美国流行男歌手贾斯汀·廷伯雷克(Justin Timberlake)刚刚因为一张自拍照惹上了麻烦，他从加利福尼亚飞到田纳西州参加美国总统选举投票，田纳西州官员对此当然没有意见，但他在投票箱前自拍就不行了。

当地时间本周一，贾斯汀·廷伯雷克在自己社交账户上上传了一张自己在投票现场的自拍照，正是这张自拍照为他惹来了不小的麻烦。田纳西州当地法律规定，选举投票人在选举现场时不允许拍照或者录制影像资料，违反相关规定的人将有可能被判处监禁三十天。据了解，这项法规是在去年刚刚实行的，如果贾斯汀最终受罚的话，他将成为该项法规自颁布以来的第一位受罚者。谢尔比县工作人员在接受采访时表示，他们目前正在调查贾斯汀自拍事件。

据了解，贾斯汀-廷伯雷克平时生活在加利福尼亚州，但在孟菲斯地区长大，并在纳什维尔附近拥有房产。在本次总统大选中，贾斯汀-廷伯雷克是美国民主党候选人希拉里·克林顿(Hilary Clinton)的支持者，同样支持希拉里的还有麦当娜(Madonna)，蕾哈娜(Rihanna)，水果姐凯蒂·佩里(Katy Perry)，小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr)以及罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)等演艺界名人。(KFCMAN)

[责任编辑： 孙阳丹]