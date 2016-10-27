真总裁！黄晓明商业投资首场见面会当场下单2亿800万

新闻摘要： 10月25日，黄晓明以投资人身份现身某养生百年老字号品牌发布会。并与品牌代言人小S互动频频。

黄晓明

黄晓明商业投资

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新浪娱乐讯 10月25日，黄晓明以投资人身份现身某养生百年老字号品牌发布会。并与品牌代言人小S互动频频。

发布会现场，黄晓明以神秘投资人身份惊喜亮相。而作为代言人的小S也与黄晓明缘分匪浅。在不久前的一档娱乐节目中，小S对黄晓明强撩不断，令其在节目中大呼招架不住。而此次活动中，转换身份的两人一见如故，黄晓明不仅现场透露投资心得，对于代言人小S也大加赞赏。

近些年来，黄晓明的事业版图逐渐扩张，全面布局。这次的投资对于黄老板来说意味着中国百年文化传承的延续，也是意义非凡。首场见面会当场下单2亿800万，投资人江南春和黄晓明一起为这个创举站台。从投资华谊原始股，到以合伙人的身份参与了万达影视股东天津鼎石一号资产管理合伙企业(有限合伙)的出资，持有乐视影业股份。更在今年大力发展自己的公司——易星传媒，大举进军影视娱乐产业。值得注意的是，黄晓明的投资目光并非只投向影视领域，而是涵盖互联网、科技、餐饮等多个领域。成立专属于晓明品牌的明嘉资本，专注于投资消费升级类产业、快消品行业、泛娱乐产业行业。而这次涉足健康食品行业，也将黄晓明的商业版图再度扩大，相信以黄晓明精准的商业眼光，这次的投资新篇章又是不容小觑。

[责任编辑： 孙阳丹]