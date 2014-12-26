梁博曝好声音学员故事有剧本：给稿照念

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腾讯娱乐讯据台湾媒体报道，大陆浙江卫视招牌节目《中国好声音》自开播以来收视居高不下，即使后来因版权问题而更名成《中国新歌声》，仍旧是话题与热度不断，其中导师那英身为“5朝元老”，可以说是再因此节目红一遍，而她总计带出3季冠军，是所有导师之冠，她也时常拿此当作招揽学员的诱因，但有不少网友质疑她玩不出新把戏，总是独钟唱情歌的学员，而近日《好声音》首季冠军出面分享比赛历程，那英的带兵方式引法热议。
《好声音》首季冠军梁博，日前上节目《天天向上》参与“冠军歌王夜”主题，与其他选秀节目冠军分享参赛过程，聊到《好声音》学员出场比赛前，总会有许多故事分享，主持人汪涵单刀直入，问道“你们有没有导演、编剧对你们说，(故事)不能说的太平淡了，家里没有一点事吗？”，而梁博表示确有此事，称自己当时想起生日收到吉他很开心，结果就收到“稿子”要他照着念，内容为他拿到礼物后“浑身颤抖”、“我都酥麻了”，让他心里充满疑问，直说“我肯定不能那么说，我没什么问题，我麻什么？”
谈到当时带他拿到冠军的那英，梁博直言她是“我心里最好的导师”，因为那英从不干涉自己，“她就说我不管你，你做什么我都会支持你”，虽然梁博认为这样很好，可是节目播出后，引发更多网友质疑那英“导师不适任”，笑酸她只会让士兵自己冲，该如何打仗？认为她根本不会带人，手上出现3个冠军是学员自己真本事，她一点功劳也没有。事实上，本季《新歌声》学员李佩玲，就曾在受访中透露，那英并没有传授进入总决赛的她“夺冠秘诀”，就是要她唱好歌就行了。