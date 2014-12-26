梁博曝好声音学员故事有剧本：给稿照念

据台湾媒体报道，大陆浙江卫视招牌节目《中国好声音》自开播以来收视居高不下，即使后来因版权问题而更名成《中国新歌声》，仍旧是话题与热度不断，其中导师那英身为“5朝元老”，可以说是再因此节目红一遍，而她总计带出3季冠军，是所有导师之冠，她也时常拿此当作招揽学员的诱因，但有不少网友质疑她玩不出新把戏，总是独钟唱情歌的学员，而近日《好声音》首季冠军出面分享比赛历程，那英的带兵方式引法热议。

新闻摘要： 据台湾媒体报道，大陆浙江卫视招牌节目《中国好声音》自开播以来收视居高不下，即使后来因版权问题而更名成《中国新歌声》，仍旧是话题与热度不断，其中导师那英身为“5朝元老”，可以说是再因此节目红一遍，而她总计带出3季冠军，是所有导师之冠，她也时常拿此当作招揽学员的诱因，但有不少网友质疑她玩不出新把戏，总是独钟唱情歌的学员，而近日《好声音》首季冠军出面分享比赛历程，那英的带兵方式引法热议。