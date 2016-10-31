贾静雯怀孕四个多月 两个女儿都非常期待妹妹的到来

新闻摘要： 刚刚过完42岁生日，又是三个孩子的妈妈，贾静雯身上的少女感，实在让人羡慕。作为第一期嘉宾参加《饭局的诱惑》之后，她又代班侯佩岑，当起了饭局“女主人”，这回比初来乍到时放松了许多，也自由了许多；谈起工作，贾静雯还是一副全情投入、好胜心强的工作狂架势；而回归到咘咘妈的角色，贾静雯又变成了所有妈妈都有的样子——爱聊先生，爱聊乖女儿，所有幸福都写在脸上。

贾静雯怀孕四个多月，在节目中当代班主持人

腾讯娱乐专稿文/姜小葵责编/邹夏菲摄像/王栋

刚刚过完42岁生日，又是三个孩子的妈妈，贾静雯身上的少女感，实在让人羡慕。作为第一期嘉宾参加《饭局的诱惑》之后，她又代班侯佩岑，当起了饭局“女主人”，这回比初来乍到时放松了许多，也自由了许多；谈起工作，贾静雯还是一副全情投入、好胜心强的工作狂架势；而回归到咘咘妈的角色，贾静雯又变成了所有妈妈都有的样子——爱聊先生，爱聊乖女儿，所有幸福都写在脸上。贾静雯怀孕四个多月了，说起这个即将到来的第五位家庭成员，她说，梧桐妹和咘咘都很期待妹妹的到来。

马东节目中“狂开车”为胎教只好捂住女儿耳朵

贾静雯作为首期嘉宾参加《饭局的诱惑》时，在谎言环节曾经非常“有贡献”地说出“后悔嫁给修杰楷”和“身体又烂又不体贴”的话语，看过的小伙伴都惊呆了。对于这些爆炸性发言，贾静雯倒是很淡定，毕竟工作是工作，自己跟修先生早有沟通，“他也不怕有什么要讲的”；而谈到已经怀孕四个月的宝宝，贾静雯笑称，马东老师“开车”太快，为了胎教，自己已经“捂住”了女儿的耳朵。

腾讯娱乐：老公看过第一期节目吗？

贾静雯：看过了。

腾讯娱乐：他有什么反应？

贾静雯：节目需要制造效果，所以对他来讲其实还好，因为知道那些问题都是谎言。

腾讯娱乐：所以录影之后回家就报备过了吗？

贾静雯：用报备太严肃了，应该说会分享，之前知道这个节目需要比较有话题性，然后让大家会“哇”，达到很震惊的效果，所以大家都希望这是一个游戏。

腾讯娱乐：在上节目之前，他有交待过什么不可以说吗？

贾静雯：没有，因为他知道这个是工作，他也不怕有什么要讲的。

腾讯娱乐：在第一期就已经做过嘉宾了，然后现在是在代班做主持，你觉得两者有什么区别吗？

贾静雯：当然是有区别。我跟马东老师开玩笑，我说当嘉宾的时候压力还是挺大的，不知道要问什么问题。自己做“女主人”，可以去掌控全局的时候，在节目中可以跟马东老师开玩笑。

腾讯娱乐：现在其实宝宝已经四个月了，马东老师在节目里动不动就“开车”，有没有担心过会影响胎教？

贾静雯：我已经叫她把耳朵捂起来了，所以什么都听不到。就是妈妈的工作就是工作，然后她就该捂起来就捂起来，就不要听。

梧桐妹像小妈妈会帮咘咘换尿布泡奶粉还会教英文

在梧桐妹和咘咘之后，贾静雯即将迎来第三个女儿，对于家庭成员又增加这件事，不仅是她和修先生，就连两个女儿都很期待。贾静雯有点得意地提到，现在孩子还是依赖自己比较多，修先生处于“第二顺位”；大女儿梧桐妹很会照顾妹妹，像个小妈妈一样，她和还不懂事的咘咘都在盼望妹妹的到来。谈到感情方面的引导，贾静雯称相较于担心她们“思考谁得到妈妈的爱比较多”，自己更期待的是三姐妹的相处；而爱情观这种东西，对于她们来说还都太早，做好少年儿童该做的事，现在就够啦。

腾讯娱乐：之前有透露过第三胎也是女儿，那修先生以后面对家里面四个女生，有没有觉得压力会比较大？

贾静雯：他有什么压力？他很幸福，这是很多人希望的一个状况吧，他应该是处于幸福的前线，并没有什么压力。

腾讯娱乐：现在孩子会依赖你比较多，还是爸爸比较多？

贾静雯：我觉得小孩跟妈妈还是有不一样的情感，毕竟我跟她们的相处又多了10个月。目前只要我在家，她们都会找我，比较黏我。如果我不在，他就是第二顺位。

腾讯娱乐：那还蛮不错。

贾静雯：很好，我都说姐姐好像一个小妈妈。

腾讯娱乐：长姐如母。

贾静雯：她又会换尿布，又会泡奶粉，又会喂奶。有几次她跟咘咘在家，我在外面忙，当我赶回家的时候，她把这一切都做完，会给她讲故事书，教她英文。这么小就开始跟她有互动，所以我觉得，可能手足之间的(年龄)差距比较大，真的有不一样的火花会出现，还蛮好玩的。

腾讯娱乐：知道你怀了第三胎宝宝之后，两个姐姐有什么反应吗？

贾静雯：咘咘还不大懂，但是我有跟她说，所以她每天都会跟我的肚皮有一些好玩的互动，姐姐是极度的兴奋，也画了图，写了文字，送给我。也在猜测她的长相，和咘咘像不像，跟她像不像。对于她们来讲好像一个新的玩具要出现的感觉。

腾讯娱乐：女孩其实会心思比较细腻一点，有没有会提前担心过三姐妹之间的感情要怎样去引导？

贾静雯：但是有点太早了，反而是蛮期待她们三个姐妹的相处，一定要看到她们相处你才会知道，要怎么样去教育。所以现在我不用去设想或者是设定一些什么。

腾讯娱乐：现在这么喜欢小孩子，跟之前在台湾有主持过儿童节目有关吗？

贾静雯：我觉得天生就喜欢小孩，在小学前都喜欢玩照顾洋娃娃的游戏。后来又主持了儿童节目，可能奠定了我跟小孩的(相处方式)。

腾讯娱乐：其实女孩都会情感上早熟一点，所以当妈妈有没有担心过孩子早恋的问题？

贾静雯：我现在还在想她们纯真和单纯的那一面，这些问题目前还不大会出现在我脑海里。在教育的过程当中，如果你给她的观念是好的、正确的，跟她的互动让她是有安全感、有爱的，基本上女孩子对于情感部分她不会太缺乏安全感。如果她没有安全感，可能会对外寻求；如果家里的爱都是这么充足，我不会担心她们走得不顺。

爱情保鲜重要的是沟通女生的安全感要自己给

从结婚到现在，贾静雯和修杰楷一直是大家心中的“模范夫妻”，事业爱情都得意的她对于夫妻相处之道颇有心得，把可能会争吵的事件变成是可以沟通的话题，缩小“我”而多强调“我们”，是两人保鲜爱情的小秘诀。

幸福感满溢的贾静雯已然成为了大家心中最迷人的女生，而她觉得，先把自己顾好的女生，会让对方爱的力量加倍。先让自己快乐和开心，是女生们在爱情里该做的事。至于工作，贾静雯称会与家庭平衡，不会放弃哪一边。

腾讯娱乐：你跟修先生在大家心中是模范夫妇的形象，你有什么感悟能够分享给大家，或者是爱情保鲜的秘诀？

贾静雯：我觉得大家都对我们非常关爱，也给了我们很多祝福。我们和普通的男女朋友、夫妻一样，也会有一些摩擦。只是我们是属于有问题都会当下沟通的，比如我的观点跟他的观点有一些出入的时候，我们就去探讨，会去妥协于另外一方；而不是大家都是坚持己见、各做各的，到最后可能吵架。我们尽量把那些可能会争吵的事件变成是可以沟通的话题。反而在相处上不会有那么多“我”的存在，两个人会把那个“我”的部分缩小，把“我们”的部分放大。

腾讯娱乐：刚刚也说了关于安全感的部分，你觉得女生在爱情里面应该怎么样定位自己？

贾静雯：我觉得女生的安全感不能来自于对方给你。最迷人、最让大家被吸引的女生，应该是先把自己照顾好，给自己很大的爱和安全感，对方爱你的力量可能会更加倍，那个会是你意想不到的。有时候在爱情上可能会犯的错误就是太依赖对方。

腾讯娱乐：现在咘咘一周岁，很快半年之后要生第三个宝宝，你会怎么样来兼顾工作和照顾孩子呢？

贾静雯：我没有工作的时候在家里照顾她们，我也让她们知道妈妈是公众人物，肯定有工作要做，我也有一个很棒的妈妈，是一个很好的帮手。

腾讯娱乐：之前佩岑说，她每星期来北京录影，然后回台湾陪家人，那你现在的工作节奏大概是什么样子呢？

贾静雯：也差不多，就是有工作的时候飞，没有工作的时候也是做着妈妈们该做的事情。

腾讯娱乐：有规划未来的生活吗？工作跟家庭会更倾向于哪边？

贾静雯：我还是属于工作家庭需要平衡的人。可能在两者比例上，会在我的天平上去称出一个适合我的重量吧。

[责任编辑： 席倩倩]