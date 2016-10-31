“雪姨”王琳被骂乱伦 爆粗口回击：吃屎长大的智障

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雪姨

凤凰网娱乐讯近日，王琳晒出与儿子的亲密合影，感慨儿子长大了，稍后却转发这条微博并直接爆粗口怒骂网友，直斥网友“别在这里秀道德底线，你这个吃屎长大的智障，傻X”，原来是遭到网友的语言暴力。

王琳微博截图

网友留言：“这人太没有素质了”、“别生气，不合这种人计较”、“道德败类”。

据悉，2011年，王琳参加访谈类节目时，大方透露自己已经离婚，跟前夫育有一子，名为王若。

[责任编辑： 席倩倩]