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默认与杨幂不和？女性唐嫣不愿多谈二人关系 图

2016-10-31 10:01 [来源： 凤凰网娱乐 ]

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　　唐嫣

　　据香港媒体报道，内地女星唐嫣最近担任某品牌形象大使，早前来港宣传，她称因工作没去到处游玩，不过吃了心爱的鱼蛋面和咸水角都很满足。她之后又要到上海继续拍摄电影《欧洲攻略》，对于首次与梁朝伟合作，她坦言对方眼神电力惊人，她亦很喜欢这类型有魅力的男士。现时单身的她非常期待拍拖，问好友杨幂有否好介绍？她称最近因工作太忙未有机会见面。有指这对“中国好闺密”之前闹不和，再问她二人关系如何？唐嫣就不想多谈，并希望大家专注在她的工作上。

　　唐嫣首次担任形象大使，她知道是赛马会一件盛事，所以觉得好荣幸，下月6日在沙田马场举行的国际赛，如有提示她都会下注碰碰运气，并称多年前拍古装剧已接触过马，不过骑马技术一般。这次她为活动拍了一辑宣传照，对于可以戴不同的华丽帽子，表现兴奋，“平日我都爱戴帽子如渔夫帽，但当日每套衣服都搭配了一顶设计特别的帽子，看起来很贵气。”近日忙于拍《欧洲攻略》的她，在戏中饰演一个身手很好的女孩，事前两个月她开始跟师傅学习功夫，幸好拍摄期间没有受伤，每天更对着梁朝伟的电眼，都给她电晕了，她称：“他超级好人，拍摄前会跟我聊天，又会请剧组吃饭。”

　　伟仔完胜李敏镐

　　相比起之前《赏金猎人》的李敏镐，对方帅哥又青春无敌，但她较喜欢梁朝伟那种男人味。现在仍是单身的她，坦言已有几年没拍拖，所以好期待。她14年曾当好友杨幂的伴娘，在婚礼上更接到对方抛出的花球，问杨幂有好介绍吗？唐嫣即表示最近太忙，二人未有机会见面。有指她们之前闹不和，现是仍是好朋友吗？唐嫣就不想多谈，只希望继续拍更多好戏，因她太爱演戏，所以4年前成立工作室，拍自己喜欢的电影，明年大计都是拍戏或拍剧，故拍拖或结婚等就随缘吧。

[责任编辑： 席倩倩]

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