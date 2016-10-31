山东巨野县法院公开力挺马蓉：王宝强赶绝孩子妈妈

新闻摘要： 关于王宝强离婚案的社会舆论在持续发酵中，没想到某地方法院的官微也站出来表立场了，还称“王宝强赶绝马蓉”。近日，认证为“山东省巨野县人民法院唯一官方微博”的微博发文力挺马蓉，引发网友广泛讨论。

巨野县法院发文挺马蓉 关于王宝强离婚案的社会舆论在持续发酵中，没想到某地方法院的官微也站出来表立场了，还称“王宝强赶绝马蓉”。近日，认证为“山东省巨野县人民法院唯一官方微博”的微博发文力挺马蓉，引发网友广泛讨论。 该微博认证信息为“菏泽巨野县法院” 微博原文： #法眼观察#【一纸声明，高下立判，王宝强就这样赶绝孩子他妈妈！】一纸声明，高下立判，王宝强就这样赶绝孩子他妈妈！ [责任编辑： 席倩倩]

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