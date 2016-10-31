杀破狼2班底人马再拍《贪狼》 古天乐与托尼贾开打

新闻摘要： 1905电影网讯动作新片《贪狼》10月29日在曼谷举行拜神仪式，除一众投资方外，监制郑保瑞、黄柏高；导演叶伟信、洪金宝；主演古天乐、托尼·贾(Tony Jaa)、吴樾、Chris Collins、林家栋和卢惠光均有出席。

叶伟信洪金宝执掌《贪狼》曼谷开机

1905电影网讯动作新片《贪狼》10月29日在曼谷举行拜神仪式，除一众投资方外，监制郑保瑞、黄柏高；导演叶伟信、洪金宝；主演古天乐、托尼·贾(Tony Jaa)、吴樾、Chris Collins、林家栋和卢惠光均有出席。

原班人马打造动作大片《贪狼》古天乐出演父亲直言“不介意”

电影《贪狼》沿用了《杀破狼2》的班底，除有监制郑保瑞、黄柏高，导演叶伟信，主演演员古天乐、托尼·贾(Tony Jaa)及卢惠光外，还重磅邀请到影坛武术大师洪金宝担任动作导演；毕业于中央戏剧学院的内地动作演员吴樾、曾在海军陆战队服役9年的Chris Collins、实力演员林家栋也倾力加盟，使得该片的故事及动作场面更加精彩丰富，亦更有新鲜感，务必会使电影《贪狼》成为另一备受瞩目的动作系列作品。

影片讲述了古天乐饰演的谈判专家与16岁的女儿发生争吵，怎料女儿赌气出走到泰国失踪，古天乐飞到泰国寻找女儿，继而得到托尼·贾和吴樾的协助，但途中却遇上了贩卖人体器官的黑帮主脑Chris Collins，众人因而展开连场追逐、近身肉搏的故事。当古天乐被问到是否介意出演一个16岁少女的父亲时，他说：“不介意，但如果在现实中我有一个16岁的女儿，她太早和人发生关系我就会介意了。”

由于这部电影的拍摄周期长达两个月，预计古天乐今年的圣诞将在热辣的动作戏中度过。

众主创合影

吴樾“扬言”与古天乐每日一拍林家栋学泰文卢惠光叫“好爽”

由于电影《贪狼》以动作为主，因此片方选中了自五岁便开始习武，“功力深厚”的吴樾出演主角之一。吴樾表示有幸出演的同时不禁直言，能够与泰国拳王托尼·贾合作非常兴奋：“虽然在这部电影中我和托尼·贾是朋友，没有交手的机会，我主要都是和Chris Collins打，但看到他和其他人打时，还是‘领教’到了他高超的弹跳力和敏捷的身手，非常厉害！”另一件令吴樾兴奋不已的事是还将与自己的男神古天乐有很多对手戏，他表示自己一直是古天乐的粉丝，但都只能在大银幕看到他，现在终于有机会合作，第一次碰面便迫不及待合照留念，并“扬言”要每天一拍。

至于和托尼·贾有不少对手戏，曾经在海军陆战队服役九年的Chris Collins，直言在托尼·贾身上学会许多：“拍戏和真打是不一样的，现在既要打又要演，导演有时说我动作太快，而托尼·贾则能够准确掌握每一拳打出去的节奏，还会配合搭档演员演戏，在这一点上我要向他多学习。”

而在《贪狼》中饰演总统候选人幕僚的林家栋则表示，因为需要学习泰语，所以这部戏中的角色会给自己非常大的发挥空间，令站在一旁的卢惠光闻言直呼：“好爽！”看到在场媒体摸不到头脑，他才笑着解释：“这是泰语里‘我教’的意思。”

[责任编辑： 席倩倩]