《嘿，孩子》11月7日开播 郑恺蒋雯丽激吻照外泄 图

新闻摘要： 近日，“小猎豹”郑恺被曝出与影后蒋雯丽激吻的动图，各大社交媒体网站上纷纷炸锅，年龄相差17岁的两人竟如干柴遇到烈火，网友纷纷表示这样大尺度的画面实在是“辣眼睛”。

郑恺蒋雯丽激吻

近日，“小猎豹”郑恺被曝出与影后蒋雯丽激吻的动图，各大社交媒体网站上纷纷炸锅，年龄相差17岁的两人竟如干柴遇到烈火，网友纷纷表示这样大尺度的画面实在是“辣眼睛”。据悉，在浙江卫视都市情感大戏《嘿，孩子》中，“小鲜肉”郑恺与蒋雯丽搭档演绎姐弟恋戏码，郑恺曾表示蒋雯丽是自己心中女神，此次与女神激吻，真是走上人生巅峰。

蒋雯丽

姐弟恋激情戏再度纵火

网友直呼“放开郑恺”

早在2014年热播的电视剧《生活启示录》中，实际年龄相差11岁的闫妮、胡歌上演甜蜜“姐弟恋”，然而两人各种激情戏码，却让网友们有点接受无能，大呼“要报警啦”！而在电视剧《嘿，孩子》中，还在热血青春中奔跑的“小猎豹”郑恺更是恋上了比他实际年龄大17岁的蒋雯丽，从曝光动图中可见，两人在酒吧的暧昧氛围下天雷勾地火，裹挟在一起激情拥吻，干柴烈火，一触即发。网友吐槽“眼睛已经被辣瞎，蒋雯丽出道时，郑恺还在穿开裆裤吧？”更有网友犀利言论表示“天啦噜！蒋雯丽老师你怎么下得了嘴！快放开郑恺让我来！”

蒋雯丽郭晓冬

蒋雯丽染指小鲜肉

郭晓冬戴绿帽？

在《嘿，孩子》此前曝光的情感关系海报中，蒋雯丽(饰演方韵)和郭晓冬(饰演秦栓柱)是一对妇产科的恩爱眷侣，然而两人婚姻疑似因为孩子的问题遇到瓶颈，半路杀出来的“小鲜肉”郑恺(饰演江南)却使得剧中人物关系变得更加错综复杂。蒋雯丽究竟会选择成熟大叔郭晓冬还是浑身散发着荷尔蒙气息的郑恺？郑恺曾在采访中表示蒋雯丽是他心目中的女神，此番与女神相拥激吻，狂飙演技，大有“人生赢家”之快感。而蒋雯丽则称虽然两人第一天拍戏就演了很需要进入状态的“激情戏”，但是配合非常默契，感觉很自然。

浙江卫视都市情感大戏《嘿，孩子》由著名导演杨亚洲倾力执导，实力演员蒋雯丽、李小冉、郭晓东、刘天佐、齐溪、韩青等领衔，当红小生郑恺特别出演。该剧以三对夫妻的经历为主线，聚焦都市夫妻生儿话题，极具看点。《嘿，孩子》即将于11月7日起每天19:30，在浙江卫视中国蓝剧场全国独播。

[责任编辑： 席倩倩]