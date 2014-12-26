物是人非！曹云金江若琳分手集体缺席电影宣传 图

曹云金江若琳

活动现场

腾讯娱乐讯(文/冉蕊)10月31日，电影《不离不弃》发布会在京举行，主演袁成杰、小沈龙、岳以恩等亮相。但令围观媒体抱憾的是，该电影男女主角，也是昔日情侣的曹云金与江若琳并未现身。众所周知，该电影为两人的定情之作，如今二人已然分手，引网友感慨“物是人非”。

电影《不离不弃》讲述了快递小哥余天鸿(曹云金饰)为完成侦探梦想，接受了监视跟踪青年发明家陶彦达(袁成杰饰)的任务，两人在跟踪与反跟踪途中成为欢喜冤家。在拍摄这部电影期间，男女主角曹云金和江若琳擦出了爱情的火花，人前人后虐狗不断，经常被拍到一起出入。说起男友的优点，江若琳也曾笑说：“他特别大方，经常请我们大家吃饭，后来就熟了，有他在的地方都特别欢乐。

可是，就在筹备拍摄多时的电影《不离不弃》马上要正式与观众见面的时候，两人却传出了分手的消息。9月30日凌晨江若琳发微博，庆祝自己生日快乐，今日踏入29岁生日的江若琳(Elanne)于微博留言：“往后的日子，我一个人还是可以没心没肺的笑着。生日快乐，我对自己说。”随后她即向媒体宣布已与曹云金分手。

在接受媒体采访时，江若琳表示最伤心的时间已过去：“不要再提不好的事！自己一个人都可以过得很开心，享受单身快乐！跟前度已分手一段时间，详细原因不讲太多，只可说是性格不合，总之因了解而分开，和平分手。”她对感情事随缘抱平常心，也不会介意拍拖对象是香港人还是异地恋，最重要找一个对的人，正耐心等待。

而在31日的发布会上，这对昔日情侣也双双缺席，仅通过VCR为电影送来祝福，令粉丝们不仅感叹“物是人非”。