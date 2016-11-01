45岁袁咏仪录制节目时当场卸妆 被赞素颜更美 图

袁咏仪卸妆前后对比
据《东方日报》报道，张智霖同老婆袁咏仪，近年不时以夫妻档参演内地真人秀，继之前《一路上有你》之后，近日就为《一年级毕业季》化身星级导师，张智霖担任老师，而袁咏仪就做助教。二人还在《快乐大本营》上为了节目效果，自毁男神、女神形象。
袁咏仪卸妆
袁咏仪在节目现场卸妆，张智霖则用肉色丝袜戴在头上唱歌。袁咏仪卸妆后，被网友赞完全不像是45岁的人，非常年轻，而张智霖也大赞老婆：“我觉得她不化妆更好看。”袁咏仪听到也很开心：“他最喜欢就是我不化妆。”
[责任编辑： 席倩倩]
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