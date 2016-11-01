《建军大业》凑齐“小鲜肉”？曝李易峰陈伟霆进组

新闻摘要： 旨在将电影打造成热血青春励志片的《建军大业》可谓凑齐了“鲜肉演员”，近日又有网友曝光李易峰、张艺兴和陈伟霆等演员进组的消息，同时李易峰等人的造型也被拍到，李易峰或将在片中饰演“何长工”，张艺兴或演“卢德铭”，陈伟霆或饰演“杜月笙or司徒美堂”。

网上曝光的《建军大业》片场照，疑出现李易峰

时光网讯旨在将电影打造成热血青春励志片的《建军大业》可谓凑齐了“鲜肉演员”，近日又有网友曝光李易峰、张艺兴和陈伟霆等演员进组的消息，同时李易峰等人的造型也被拍到，李易峰或将在片中饰演“何长工”，张艺兴或演“卢德铭”，陈伟霆或饰演“杜月笙or司徒美堂”。

《建军大业》由韩三平任总策划和艺术总监，黄建新监制，刘伟强执导，此前官宣刘烨继《建党伟业》后再度饰演毛泽东，朱亚文扮演周恩来，新生代小生欧豪、刘昊然、马天宇将在片中分别饰演叶挺、粟裕和林彪。黄建新透露，此次出演的一线明星数量超过40个。

《建军大业》片场照

不久前，鹿晗疑似扮演“邓小平”的片场照、霍建华客串造型被曝光，加之这次的鲜肉演员齐聚，看来刘伟强要把《建军大业》拍成“有年轻、有动力、有激情、有兄弟情”的目标，又增进了一步。

鹿晗在片场

据悉，《建军大业》的故事聚焦于1927年，第一次国内革命战争失败后，中国共产党为了挽救革命，于当年8月1日在江西南昌举行了史称“南昌起义”的爱国革命行动。韩三平表示，《建军大业》虽然是拍重大历史事件，但讲的是一群年轻人为了改变国家、民族、个人命运而热血奋斗。影片将献礼2017年建军90周年上映。

[责任编辑： 席倩倩]