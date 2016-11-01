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迪士尼将拍真人版《白雪公主》 以音乐电影呈现

2016-11-01 10:06 [来源： 时光网 ]

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　　《白雪公主》

　　时光网讯继《灰姑娘》《美女与野兽》《花木兰》后，迪士尼又要将另一部经典动画《白雪公主》翻拍成真人电影了！原版动画电影《白雪公主与七个小矮人》1937年问世，是迪士尼第一部动画长片。影片在第11届奥斯卡斩获荣誉奖，也被认为是历史上最成功的动画作品之一。

　　本次《白雪公主》的改编与《美女与野兽》类似，新版本将以真人版音乐电影的形式呈现。《火车上的女孩》编剧艾琳·克雷斯达·威尔森有望执笔本片剧本，百老汇著名作曲家Benj Pasek和《爱乐之城》音乐的词作人Justin Paul将为影片创作新歌曲。《新欢乐满人间》制作人马克·普拉特也将加盟本片制作。

　　《白雪公主》动画片问世以来已经被多次改编成电影，最近两次分别是2012年由朱莉娅·罗伯茨和莉莉·科林斯主演的《白雪公主之魔镜魔镜》和同年上映、由查理兹·塞隆和克里斯汀·斯图尔特主演的《白雪公主与猎人》。

　　迪士尼近几年加快了真人电影的翻拍步伐。在《沉睡魔咒》《灰姑娘》成功后，比尔·康顿版的《美女与野兽》正在制作当中，将于2017年上映。真人版《花木兰》正在选角，真人版《狮子王》将由乔恩·费儒执导，而真人版《阿拉丁》有望邀请盖·里奇掌镜。

[责任编辑： 席倩倩]

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