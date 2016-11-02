张雨绮新任老公遭起底：卖过领带 官司缠身被追债

新闻摘要： 11月1日下午，全明星探爆料称，据知情人士透露，张雨绮的老公袁巴元有几个经济类案子握在律师手上，“2010年律师和法院执行庭的人还曾去上海追债，但因为各种原因没有成功，现在律师正在准备让案件恢复执行。”该知情人士还透露道，袁巴元脑子聪明，善于经商，曾卖过领带，颇受女性欢迎，其职业并不是张雨绮所说的医生。经有人深扒，与袁巴元相关的官司全为其服饰公司与员工的劳动纠纷。

张雨绮

11月1日下午，全明星探爆料称，据知情人士透露，张雨绮的老公袁巴元有几个经济类案子握在律师手上，“2010年律师和法院执行庭的人还曾去上海追债，但因为各种原因没有成功，现在律师正在准备让案件恢复执行。”该知情人士还透露道，袁巴元脑子聪明，善于经商，曾卖过领带，颇受女性欢迎，其职业并不是张雨绮所说的医生。经有人深扒，与袁巴元相关的官司全为其服饰公司与员工的劳动纠纷。

全明星探爆料截图

近日，张雨绮宣布再婚的消息轰动了娱乐圈。张雨绮与新婚丈夫袁巴元相识70天便闪婚，袁巴元也瞬间上了微博热搜，更被网友扒出其已有妻儿。后张雨绮在微博中声明丈夫没有婚史但育有一女，仍未平息舆论对袁巴元的好奇与追踪。现又有知情人士透露袁巴元仍有官司缠身，看来关于这位袁先生的争议还没有停止。

网友们对这次爆料基本上保持淡定，纷纷表态吃瓜群众不应操心太多，“关我们啥事儿啊？？”“管人家之前干啥，扒出来那么多，有什么意义，让人两口子好好过日子吧！”也有网友表示对张雨绮二度闪婚的担忧，“毕竟是闪婚，认识才多少天，肯定对这个男人没了解的那么透彻。”还有网友调侃道，“什么时候明星也反过来扒扒网友们的料，以示公平。”

[责任编辑： 席倩倩]