2017央视春晚：语言类节目本周一审

新闻摘要： 今天，距离央视鸡年春晚直播还有87天，本周将进行春晚语言类节目一审，多组喜剧人团队参与创作，节目将具有创新性。

苗阜与搭档王声

法制晚报讯今天，距离央视鸡年春晚直播还有87天，本周将进行春晚语言类节目一审，多组喜剧人团队参与创作，节目将具有创新性。

近期，央视春晚办公室正在对晚会的主题、立意以及创新性进行反复研究。每年观众最为重视的语言类节目已经完成征集工作，正在进行“读剧本”环节，从演员阵容方面看，今年不仅有“春晚老炮”冯巩团队、蔡明团队、苗阜团队、曹云金团队、岳云鹏团队、开心麻花团队、贾玲团队、嘻哈包袱铺团队、北京大逗相声团队、天津小剧场相声团队等“春晚老炮”参与，同时一些新人团队也将加入春晚创作团队，更有素人新鲜加盟。

据悉，央视春晚语言类节目一审将在本周进行，《法制晚报》将进行全媒体直播。

准备“一审”的团队正在忙碌

今年，在电视荧屏上，与语言类节目相关的喜剧类节目受到观众热捧，其收视率长期占据当晚综艺节目收视率榜首。

这也使得央视春晚语言类节目更具挑战性，今年央视春晚由于总导演定得早，语言类节目研讨会4月初就已经开完，可谓是近年来下手筹备最早的一届央视春晚，同时央视春晚办公室6月初就向部分喜剧团队发出邀请，可见对于今年春晚语言类节目重视程度。

《法制晚报》记者独家采访鸡年春晚相关知情人士，对方直言：“鸡年春晚语言类节目筹备工作早已启动，今年导演组对于喜剧类节目非常重视，总导演杨东升更是提出‘要打造精品节目，力求精益求精’的方针，现在已经有部分团队交稿，准备参加语言类节目一审的团队已经开始频繁出入春晚大本营影视之家，进行读剧本、二度创作及修改工作。”

资深及素人演员均接到邀请

央视春晚筹备在即，不少资深喜剧人及素人演员都接到了“春晚邀请”。春晚知情人士透露：“今年春晚语言类节目演员阵容将呈现老中青三代同台参加审查的状况，春晚才是喜剧人最高的竞技舞台。”

从演员阵容方面看，今年“春晚老炮”有冯巩团队、蔡明团队、苗阜团队、曹云金团队、岳云鹏团队、开心麻花团队、贾玲团队、嘻哈包袱铺团队、北京大逗相声团队、天津小剧场相声团队等参与。

今年春晚依旧秉承“开门办春晚”的原则，例如东方卫视素人喜剧综艺节目部分优秀选手已经接到春晚导演组邀请，其团队正在就剧本进行创作，对于素人喜剧演员来说，能参与春晚进行历练是一次不错的经历。

相声和小品加入多媒体元素

节目寻求创新、创意一直都是央视春晚语言类节目的特点，今年春晚节目组更是脑洞大开，将多媒体形式融入传统相声，打造“5d相声”，可谓是新奇特的想法，但该初衷最终缺乏实践性，被剧组暂时拿掉，但春晚语言类节目组的创作气氛浓郁，而且有意将多媒体元素、声光电的舞美融入相声、小品中去，让观众值得期待。

特别值得一提的是，今年春晚的表演团队更加多元化，春晚知情人士透露：“一个团队的多组演员都将参与到春晚语言类节目审查中去，观众不仅能看到该剧团挑大梁的演员，同时也能看到不少新鲜面孔。”这也是央视春晚更具包容性的一面。

[责任编辑： 席倩倩]