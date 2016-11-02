A-lin助阵《锦绣未央》 唐嫣罗晋演绎《天若有情》

新闻摘要： 日前，由华策克顿旗下克顿影视、丰璟传媒、乐华娱乐联合出品，知名导演李慧珠执导，改编自同名人气小说，由唐嫣、罗晋、吴建豪、毛晓彤、李心艾等实力偶像演员联袂出演的古装传奇《锦绣未央》曝光了片头曲MV，一曲婉转悦耳的《天若有情》再次“宠爱”了观众的视听，天后A-lin用极具辨识度的清澈声线，将一世锦绣情缘娓娓道来，让不少观众惊呼“听醉了”。

唐嫣饰李未央

日前，由华策克顿旗下克顿影视、丰璟传媒、乐华娱乐联合出品，知名导演李慧珠执导，改编自同名人气小说，由唐嫣、罗晋、吴建豪、毛晓彤、李心艾等实力偶像演员联袂出演的古装传奇《锦绣未央》曝光了片头曲MV，一曲婉转悦耳的《天若有情》再次“宠爱”了观众的视听，天后A-lin用极具辨识度的清澈声线，将一世锦绣情缘娓娓道来，让不少观众惊呼“听醉了”。

罗晋饰拓跋浚

伴随着悠扬的琴声，李未央(唐嫣饰)与拓跋浚(罗晋饰)天定的缘分如同逐渐升起的音调一般，缓缓拉开序幕。通过MV一幕幕片段衔接，李未央与拓跋浚情感经历的脉络清晰展现。二人从萍水相逢，到成为彼此共经生死考验的挚爱，演绎了一段矢志不渝的旷世爱恋。此外，尽管MV中仍然上演了残酷的杀戮和复杂的爱恨情仇等戏码，但二人这份情意在A-lin饱含深情的歌声的渲染下，愈发显得弥足珍贵、婉转动人。

不得不说，有“情歌天后”美誉的A-lin对歌声感情的拿捏十分精准到位。主歌部分中，“泪湿青衣”、“百转千回”等刻骨铭心的部分，A-lin用十足的中音传达出细微的悲伤，如雨水拍落肌肤浸透的清凉感。而极具穿透力的高音部分唱出了爱到深处的荡气回肠，可谓余音绕梁，不绝于耳。

唐嫣罗晋

可见，一贯向观众“秀”高品质的《锦绣未央》，此次曝光的片头曲MV同样彰显本色。通过动态镜头与静态图像之间的叠化交替，随着曲调的节奏张弛并重，戏剧感与永恒的时空感油然而生。不仅如此，歌曲将男女主角至死不渝的感情埋藏进古韵十足的歌词中，颇具文学色彩，字里行间所表达的深意同样值得细细品味。更为重要的是，伴随着悦耳的歌声，原本足以吸引人的剧情变得更加“耐看”，可以说，顶级声线与高能剧集的终极搭配，让专属于《锦绣未央》的感动迅速散播，为渐寒的冬日带来一份难得的浓情暖意。

自宣布定档11月11日登陆北京卫视及东方卫视黄金档之后，《锦绣未央》的脚步已然势不可挡，好评不断的大动作愈发突显大剧风采。而观众也有理由期待，这部年终大戏在绽放荧幕之后将带来更多意想不到的惊喜，并有望营造出下一个收视热潮。

[责任编辑： 席倩倩]