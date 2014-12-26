42岁周迅挺“巨肚”拍戏 如懿怀孕全程由宫女搀扶

《如懿传》拍摄照
据港媒《东方日报》报道，周迅刚踏入42岁，生日当天(10月18日)她心急切蛋糕，稚气十足，露齿微笑如小女孩一样。老公高圣远晒出爱妻庆生照，发文：“Make a wish！ 11：11！ Happy birthday！(做一个愿望！11:11！生日快乐)”两夫妻亲密靠在一起，享受浪漫。好友陈坤第一时间透过微博送上祝福，而网友的祝福就是催二人尽快生儿育女。
之后，连日来周迅一直赶拍电视剧《如懿传》，粉丝梦想竟然成真，她被拍到挺着肚子拍戏，全程要由宫女搀扶，据悉，剧情讲述周迅饰演的如懿怀了孕，宫女和太监小心翼翼护送她往拜见乾隆。
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