换尿布、泡奶粉、讲故事…梧桐妹照顾咘咘有一套

贾静雯女儿梧桐妹和咘咘

据台湾媒体报道，贾静雯育有2个女儿梧桐妹、咘咘，近期贾静雯接受采访时，夸奖11岁的梧桐妹就像咘咘的小妈妈，换尿布、泡奶粉、喂奶全都难不倒。有几次贾静雯出外工作，匆匆忙忙地回到家，发现梧桐妹把咘咘照料得超好，还会为妹妹念故事书、教英文，“可能手足之间的年龄差距比较大，真的有不一样的火花会出现，还蛮好玩的。”

近日贾静雯又宣布怀孕喜讯，将在4个月后生下第3胎，为家里再添1位女娃。 自从宣布怀了第3胎之后，梧桐妹就一直非常兴奋，不只画图、写字送给妈妈，也很期待地在预测小妹妹长相，会不会长得像她或是咘咘；至于才刚满1岁的咘咘，虽然还不太能理解发生了什么事，但也会高高兴兴地跟贾静雯的肚皮互动，“对于她们来讲，好像一个新的玩具要出现的感觉。”一家人都很期待新成员的到来。