现任遭前妻骂 刘翔发文护女友：背对阴暗拥抱阳光

新闻摘要： 11月1日下午，针对网上愈演愈烈的吴莎与葛天的骂战，这组三人关系最后一位主角刘翔终于在微博上发声：“明日太阳依旧会照常升起，背对阴暗，拥抱阳光。祝所有善良的人平安、喜乐！”并附上一段09年全运会上，吴莎绝杀获得女子撑杆跳冠军的新闻视频，疑表示了对现任的支持。

刘翔微博

11月1日下午，针对网上愈演愈烈的吴莎与葛天的骂战，这组三人关系最后一位主角刘翔终于在微博上发声：“明日太阳依旧会照常升起，背对阴暗，拥抱阳光。祝所有善良的人平安、喜乐！”并附上一段09年全运会上，吴莎绝杀获得女子撑杆跳冠军的新闻视频，疑表示了对现任的支持。

2014年9月，刘翔宣布与90后演员葛天结为夫妻，掀起各界关注。然而好景不长，二人婚后鲜少互动，于2015年6月刘翔宣布因性格不合，与葛天离婚。离婚后，关于葛天“假孕骗婚”的猜测不绝于耳。2016年1月，刘翔低调宣布自己与前女友吴莎复合。

近日，有网友在微博留言上暗讽吴莎是“公交车”，葛天回复这条评论道：“看来是知情人~”，瞬间引来轩然大波，网友们又将三人的一番旧账翻出。吴莎与葛天陆续发文维护个人的名誉，掀开了一场隔空骂战。而三人关系中的核心人物刘翔却迟迟未发声。此次刘翔的微博也可视为他对前任与现任骂战的表态。

[责任编辑： 席倩倩]