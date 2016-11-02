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史泰龙回归《金蝉脱壳》续集 施瓦辛格仍在观望

2016-11-02 09:58 [来源： 时光网 ]

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　　《金蝉脱壳》中国“专属”剧照中的史泰龙和施瓦辛格

　　时光网讯《金蝉脱壳》要拍续集了，虽然这部2013年上映的动作片北美票房仅2500万，但凭借中国市场4000万美元(2.69亿人民币)的傲人表现，Emmett/Furla/Oasis(EFO)影业宣布制作《金蝉脱壳2》，中国投资将占大头，影片也会来中国取景。

　　《金蝉脱壳》剧照

　　另一个好消息是，西尔维斯特·史泰龙准备重演他在首集中的角色雷·布雷斯林，但这次变为配角，但阿诺·施瓦辛格是否回归未知。

　　续集《金蝉脱壳2》由EFO的联合创始人兰道尔·艾米特和乔治·弗拉立项，由首集编剧迈尔斯·查普曼继续操刀剧本。艾米特、弗拉、马克·坎顿、扎克·席勒全部回归担当制作人。

　　《金蝉脱壳》全球票房1.37亿美元，中国内地4000万美元(票房2.69亿元)占据近3成，因此续集中国投资将占大头。EFO将在下个月的美国电影市场(AFM)上出售该片海外发行权。狮门首映将负责北美发行。影片前期制作将于2017年1月15日开始，3月15日在美国俄亥俄州和中国开拍。

[责任编辑： 席倩倩]

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