李治廷新片喜当爹：我虽像混血儿，但感情观很传统

新闻摘要： 李治廷在合家欢温情喜剧电影《非常父子档》中饰演一位因“喜当爹”而濒临崩溃的年轻爸爸，和混血“儿子”文梅森的对手戏萌翻了一众观众。李治廷自我调侃说，最近总是演爸爸的角色，都演出经验来了。他还透露，自己虽然长得像混血儿，但感情观念很传统，对家庭非常看重。

李治廷

北京晨报讯李治廷在合家欢温情喜剧电影《非常父子档》中饰演一位因“喜当爹”而濒临崩溃的年轻爸爸，和混血“儿子”文梅森的对手戏萌翻了一众观众。李治廷自我调侃说，最近总是演爸爸的角色，都演出经验来了。他还透露，自己虽然长得像混血儿，但感情观念很传统，对家庭非常看重。

即将于11月4日上映的《非常父子档》中，李治廷扮演青年画家周力岩，他原本平静的艺术家生活被跨洋寻找捐精父亲的天才少年顾泰丰(文梅森饰)弄得一团糟……“《武媚娘传奇》里演的是皇帝，有一堆儿子；《一夜惊喜》演到最后才当爸爸；这(《非常父子档》)是第三次演爸爸了。”有粉丝问他生活中有没有做好组建家庭当爸爸的准备，李治廷回答，自己虽然长得比较像混血儿，感情观念还是很传统的，对家庭非常看重，当然希望能够和家人共享天伦之乐。电影圈公认，与小孩和动物对戏是最难的。李治廷却表示，跟“儿子”文梅森的合作非常顺利，“可能我们都有在加拿大生活的背景吧，现场可以用英语沟通，完全没有问题。他(文梅森)是非常有经验的小演员了，而且很热爱表演，经常主动跟导演要求再演一次，值得我们学习。”

[责任编辑： 席倩倩]