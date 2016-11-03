王楠老公删光王宝强相关微博 这是出了什么事？

腾讯娱乐讯近日，王楠老公郭斌将微博中有关王宝强的内容全部删除了。随后，有网友透露，如果在郭斌微博中评论有关王宝强的内容，也会被他拉黑。消息一出，令曾感叹郭斌与王宝强真挚友情的网友们大跌眼镜。
网友们对郭斌的熟知，除了他是奥运冠军王楠的老公外，更因为今年8月份王宝强离婚案时郭斌伸出援助之手的情谊。当时，郭斌在微博晒出与王宝强的合照，还亲自给王宝强剪头发。在王宝强离婚案正式开庭时，郭斌也第一时间发微博送上祝福，“大幕拉开，正义到来，好人常在！”甚至10月22日时，郭斌还在微博中发了一张与王宝强一起打高尔夫的照片，照片中宝宝笑得十分开怀。
11月2日中午，郭斌更新微博，疑似回应删博一事，微博称，“当有些好事的人追着你问，你为什么这么做！你就应该诚实地对他说，就是为了防你这种人？？”对于郭斌删光王宝强相关微博这件事，有网友指责郭斌翻脸快戏也多，也有网友安慰道，“在外人眼里的那些看法又何必在意。”
[责任编辑： 席倩倩]
|山东巨野法院就涉王宝强言论道歉 官微管理员被调离 2016-11-01
|山东巨野县法院公开力挺马蓉：王宝强赶绝孩子妈妈 2016-10-31
|王宝强致谢：有你们在我会一直很坚强 2016-10-19
|王宝强离婚案今日开庭 或将出示马、宋同居证据 2016-10-18
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064