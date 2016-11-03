王楠老公删光王宝强相关微博 这是出了什么事？

新闻摘要： 近日，王楠老公郭斌将微博中有关王宝强的内容全部删除了。随后，有网友透露，如果在郭斌微博中评论有关王宝强的内容，也会被他拉黑。消息一出，令曾感叹郭斌与王宝强真挚友情的网友们大跌眼镜。

腾讯娱乐讯近日，王楠老公郭斌将微博中有关王宝强的内容全部删除了。随后，有网友透露，如果在郭斌微博中评论有关王宝强的内容，也会被他拉黑。消息一出，令曾感叹郭斌与王宝强真挚友情的网友们大跌眼镜。

网友们对郭斌的熟知，除了他是奥运冠军王楠的老公外，更因为今年8月份王宝强离婚案时郭斌伸出援助之手的情谊。当时，郭斌在微博晒出与王宝强的合照，还亲自给王宝强剪头发。在王宝强离婚案正式开庭时，郭斌也第一时间发微博送上祝福，“大幕拉开，正义到来，好人常在！”甚至10月22日时，郭斌还在微博中发了一张与王宝强一起打高尔夫的照片，照片中宝宝笑得十分开怀。

11月2日中午，郭斌更新微博，疑似回应删博一事，微博称，“当有些好事的人追着你问，你为什么这么做！你就应该诚实地对他说，就是为了防你这种人？？”对于郭斌删光王宝强相关微博这件事，有网友指责郭斌翻脸快戏也多，也有网友安慰道，“在外人眼里的那些看法又何必在意。”

[责任编辑： 席倩倩]