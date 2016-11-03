林心如首公开6月孕肚照 戴面具拍照少女心爆棚

林心如开心看展
林心如首度晒6月孕肚
腾讯娱乐讯据台湾媒体报道，林心如自今年7月和霍建华幸福完婚、宣布怀孕喜讯后，便减少工作量，专心养胎，日前夫妻俩在台北东区街头被拍到，6月孕肚正面也首次曝光。11月1日林心如难得自己晒出美照、公开孕肚，被赞是最美孕妈。
林心如11月1日去看“猫萝纪公益摄影展”，见到可爱的大白猫，马上兴奋地上前合照，更向粉丝们大力推荐是3D的，要大家赶快去看。照片中，林心如身穿灰色连身长裙、戴上猫面具，嘟嘴做出要亲大白猫的样子，称猫咪“超可爱”，完全爆发少女心。而以往她被拍到孕肚照，都是被网友目击，这次首度自己晒6月孕肚，准妈妈的好心情显露无遗，不过，孕肚较明显的一张照片，放上没多久就已删除。
[责任编辑： 席倩倩]
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