网红加盟韩寒《乘风破浪》 网友：什么人都来演？

新闻摘要： 今天下午，韩寒在微博上再次公开了自己执导的新片《乘风破浪》的主创内容，这位新加盟的网红主播熊黎也引起了网友的议论。

《乘风破浪》最新加盟的演员、网红主播熊黎

1905电影网讯今天下午，韩寒在微博上再次公开了自己执导的新片《乘风破浪》的主创内容，这位新加盟的网红主播熊黎也引起了网友的议论。

在此之前，韩寒已经在微博上放出多位影片主创，其中包括邓超、董子健、赵丽颖等，同时也依旧延续了自己在《后会无期》中的风格——邀请非专业演员参演。例如在《后会无期》中客串的导演贾樟柯，网剧中爆红的孔连顺等。直到目前为止，韩寒已经曝出多位非专业演员加盟，而今天下午，韩寒再次通过微博发出消息。宣布网络红人主播熊黎加盟新作。这让很多网友对韩导的选角方向展开了议论。有些网友认为这样的选角莫名其妙：“似乎什么人都可以来演”“是网红大集结么？”同时也有网友对此立志表态：“估计应该是来客串记者什么的。”

此前公布的董子健

相信在接下来，导演韩寒还会继续自己这样独特的电影宣传方式，1905电影网在未来会对此继续进行报道。

[责任编辑： 席倩倩]