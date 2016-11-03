《我不是潘金莲》确认过审 冯小刚：电影局很支持

新闻摘要： 冯小刚暌违三年打造的电影《我不是潘金莲》，由范冰冰、郭涛、大鹏、张嘉译领衔主演。今日时光网记者从该片宣传方了解到，《我不是潘金莲》已确认过审，将在11月18日如期上映。

《我不是潘金莲》已过审

时光网讯冯小刚暌违三年打造的电影《我不是潘金莲》，由范冰冰、郭涛、大鹏、张嘉译领衔主演。今日时光网记者从该片宣传方了解到，《我不是潘金莲》已确认过审，将在11月18日如期上映。

对于公映版本是否有删减，宣传人员表示“没有大的区别”，具体过审时间在10月底，不过影片的具体细节和公映时长，目前还不清楚。

此前，《我不是潘金莲》的“任性”改档风波，把它推到了舆论的风口浪尖。9月19日该片宣布退出十一国庆档期，改档11月18日上映。冯小刚放话说，“哪个档期冷我们就去哪个档期”。由于当时电影的路牌广告已经可以在街面上看到，影院橱窗的宣传广告已大面积铺开，临时改档到底原因为何，是否是由于审查导致改档，顿时众说纷纭。

今年九月，《我不是潘金莲》在多伦多国际电影节斩获国际影评人协会最佳影片奖(费比西奖)后，又在圣塞巴斯蒂安国际电影节拿下最佳影片“金贝壳奖”和最佳女主角“银贝壳奖”。冯小刚曾在影片获奖庆功会上公开澄清说，“最近的传言里有些误会，其实电影局从一开始立项到后面跟进，一直都非常支持这部电影，同时一直帮我们把握分寸。”

冯小刚曾强调《我不是潘金莲》改档的原因并非审查，“国庆档大片扎堆太严重了，电影局和大家商量，档期能不能分散一些，谁都不想挪，我们说我们放哪都行。”

范冰冰主演《我不是潘金莲》

据微信号“壹娱观察”透露：10月24日，范冰冰在华中师大遭遇的“劝退”不愉快事件，恰逢该片的审查冲刺阶段，而且又恰恰处在一场重要大会的节骨眼上，所以不主动引发不必要的舆论喧哗，就是为了避免该片临门一脚遭遇不测。回想当时范冰冰的“忍气吞声”，或许背后另有一番深意。

不过，今年11月档期并不冷清，反而因为众多好莱坞大片的加盟变得异常拥挤，《我不是潘金莲》将面临“单挑好莱坞”的巨大挑战。李安的新片《比利·林恩的中场战事》在11月11日上映，“海贼王大电影”《航海王之黄金城》与前者同日PK，《神奇动物在哪里》也预定了11月25日的周末，而灾难片《深海浩劫》则定在了11月15日上映。再加上布拉德·皮特的《间谍同盟》(11月23日)、迪士尼动画大片《海洋奇缘》(11月25日)，冯小刚的新片能否脱颖而出，我们拭目以待。

[责任编辑： 席倩倩]