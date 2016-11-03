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陈晓：当爸爸有点紧张 陈妍希目前状态不错 图

2016-11-03 09:58 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　陈晓陈妍希(资料图)

　　陈晓光头造型亮相

　　腾讯娱乐讯(文/周晨)11月1号，陈晓现身北京出席某时尚品牌派对。刚从剧组回来的陈晓笑言自己回到北京已经很不适应了，“在剧组看了那么多天黄土和枯草，猛地参加时尚活动感觉很恍惚。”作为准爸爸，陈晓自然也被问到关于爱妻陈妍希的话题，他大方透露，妻子状态不错，反倒是自己有些紧张。他还表示，宝宝的名字暂时还没有确定。

　　当天，陈晓配合品牌的走秀主题，以温暖的大衣装亮相。活动中，准爸爸陈晓心情也相当不错，对粉丝的要求来者不拒，合照、爱的抱抱送不停，引得现场尖叫不断。被问到生活中是否也是“暖男”，陈晓回应称，自己也不知道是否符合暖男的标准，“但希望尽量对别人照顾一点，好一点。”而媒体问到陈妍希孕中的近况，陈晓则笑容甜蜜，直言妻子状态不错。但他也表示目前没有看到宝宝，还体会不到当爸爸的心情，“不过我会有些紧张”。至于宝宝的名字，他称目前还未取好。

　　据悉，陈晓刚从《那年花开月正圆》剧组回京，光头造型也相当显眼。提及和孙俪的合作，陈晓大赞对方很随和，“她也很愿意和大家一起沟通，磨合期很短”。提及剧中的角色，他表示还不能剧透，不过自己演的时候很兴奋，“故事的结局非常出人意料，角色也和以往的角色完全都不一样，导演也是特意找我来演，因为有反差。”

　　最后，谈到明年的工作计划，陈晓也表示会继续忙碌下去，但因为要当爸爸，会认真协调档期，“以前不太注意，现在工作和家庭两方面都要尽可能照顾。”

[责任编辑： 席倩倩]

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