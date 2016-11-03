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新戏被姚笛抢走女主角？她说“娱乐圈这种是很正常”

2016-11-03 09:58 [来源： 京华时报 ]

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　　叶青、姚笛(资料图)

　　昨天，网络喜剧综艺秀《欢脱定律》首播会在京举行，嘉宾叶青、张晓谦等到场，针对之前指《蔓蔓青萝》里遭姚笛抢角，叶青昨天现场表示自己的态度是不争不抢，顺其自然。

　　此前，叶青指姚笛在电视剧《蔓蔓青萝》中和她争抢女一号的事曾传得沸沸扬扬，昨天上午，《蔓蔓青萝》剧组曝光了一组演员定妆海报，姚笛、乔振宇以主演的身份出现，而叶青则“榜上无名”，明显已经出局。昨天叶青对此作出回应，“我觉得演艺圈里这样的事发生很正常，很多事不是我一个演员可以决定的。我觉得这个角色给我了，那我就好好去演，如果没有给我，我就等更好的角色来找我，这都是命，顺其自然接受就好了。”当问到以后再遇到此类事情她还会不会勇敢去争取的时候，叶青有些无奈地表示：“我不会去争，也不会去抢。”

[责任编辑： 席倩倩]

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