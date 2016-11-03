新闻摘要： 近日，由中国电影股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、上海姚笛影视文化工作室联合出品的电视剧《蔓蔓青萝》首度曝光了定妆海报，由姚笛、乔振宇、朱嘉琦、郑雅文等领衔的高颜值阵容，精致典雅不失气派的华服配饰，古韵悠然的清新配色，让不少网友直呼“眼前一亮”。

乔振宇饰刘绯

近日，由中国电影股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、上海姚笛影视文化工作室联合出品的电视剧《蔓蔓青萝》首度曝光了定妆海报，由姚笛、乔振宇、朱嘉琦、郑雅文等领衔的高颜值阵容，精致典雅不失气派的华服配饰，古韵悠然的清新配色，让不少网友直呼“眼前一亮”。

姚笛饰青萝

千呼万唤始出来：实力派+鲜肉派还原古风纯爱经典

随着定妆海报的曝光，《蔓蔓青萝》第一批演员阵容首度揭开神秘面纱。除了此前曝光的姚笛饰演李青萝、乔振宇饰演皇子刘绯、朱嘉琦饰演刘珏、郑雅文饰演王燕回以外，李青蕾扮演者魏伊、成思悦饰演者朱赞锦、顾天琳饰演者康宁、李青菲饰演者王艺凝、王皇后饰演者张彤、刘鉴饰演者孙嘉麟以及顾天翔饰演者肖彦博也一一亮相。电视剧《蔓蔓青萝》虽然启用了不少娱乐圈的新鲜面孔，但这些演员大多都是名校或科班毕业，拥有丰富的话剧以及影视剧表演经验，90后95后新鲜面孔+荧屏长青演技派的组合十分抢眼。尽管是静态海报，众主演却眉梢眼角都是戏，生动形象呼之欲出：姚笛娇俏调皮，眼神狡黠；乔振宇神思悠远，丘壑心中；朱嘉琦玩世不恭，阳光开朗；魏伊的狠辣眼神，郑雅文的仪态万千，朱赞锦的帅气英武，康宁的贤淑柔美，王艺凝的腼腆持家，张彤的不怒自威，孙嘉麟的风流倜傥，肖彦博的男儿气概令人过目难忘，也更加期待这部精心制作的古装纯爱大戏。

服饰造型机巧多：低调奢华高度暗合人物性格特征

从曝光的这组海报中，还可以看出《蔓蔓青萝》在服饰造型上所下功夫，不少网友留言造型极其暗合人物性格：青萝、青蕾、青菲虽同为姐妹，但青萝相府不受宠爱，服饰造型相比青蕾青菲的则较为简单，色调淡青也蕴藏着人物淡然气质；王燕回与顾天琳都是权倾朝野的世家之女，精致的丝绸与珠翠尽显华丽。刘绯造型看似低调，锦绣河山的刺绣正蕴含着蓄积力量的雄心壮志；刘珏一身海浪不着珠玉，宁静致远却也蕴藏着巨大力量；成思悦一袭黑衣双重身份令人期待，刘鉴华美衣料充满皇家贵气，顾天翔虽然低调却也颇为精致。这部由中影股份、唐德影视、华录百纳三大上市行业巨头联合出品，黄金班底打造的电视剧再一次为观众呈现这部经典IP荧屏重现的影级品质保证。

目前，该剧仍在紧张拍摄中，更多精彩敬请继续期待。

[责任编辑： 席倩倩]