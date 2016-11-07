《奇异博士》赢得高口碑 超级英雄片的套路与突破

新闻摘要： 备受瞩目的漫威新作《奇异博士》正式在中国上映，延续此前在其他国家率先开画后赢取的超高口碑，影片同样广受好评。截至目前，该片在豆瓣网上得分高达8.2分，并在国际评分网站烂番茄网上保持90%的新鲜度，口碑远高于近年来不少超级英雄片。

备受瞩目的漫威新作《奇异博士》正式在中国上映，延续此前在其他国家率先开画后赢取的超高口碑，影片同样广受好评。截至目前，该片在豆瓣网上得分高达8.2分，并在国际评分网站烂番茄网上保持90%的新鲜度，口碑远高于近年来不少超级英雄片。

不少观众表示，层出不穷的超级英雄片套路满满，多少让人感觉审美疲劳，但《奇异博士》里突破想象力的视觉效果及娱乐性十足的故事，让其在套路之上不乏创意和惊喜。

截至昨天20时记者截稿，该片在中国票房已接近3亿元。

广州日报记者黄岸

故事稍显套路，但高深理论深入浅出

超级英雄片在故事的突破方面一向并不容易，作为一种类型片所仰仗的模式，影片主人公通常都是平民出身，在转变为超级英雄的道路上，必定会历经过某些悲剧或事故，因为某次偶然的机会，他发现了自己的超能力，从此开始了拯救世界的旅程。

作为一个全新超级英雄系列的起源电影，《奇异博士》在故事上同样遵循套路：一个骄傲自大的外科医生，在一场车祸中双手严重受伤，丧失了做手术的能力的他如同被剥夺了人生最大的意义，一向对专业自信满满的他被打击得一败涂地，与女友的关系更是陷入冰点。为能拯救自己的双手，他远赴尼泊尔求见高人，并因此成为了一名魔法师。从最初的偏执狂妄，到刻苦求学，再到决心放弃名利，拯救世界，类似的故事对于超级英雄片的爱好者可谓似曾相识，并没有太多新意。

与不少超级英雄片注重打戏不同，由于《奇异博士》讲述的是魔法师的世界，同时为了配合视觉效果，则必须涉及到物质转移、念动力、空间转移、镜像维度等科学理论。而影片在处理上则得到不少观众认同，有观众认为，影片在处理这些看似高深的理论时生动直观，采用深入浅出的方式解释其背后原理，而不是讲得虚无缥缈，让观众接受起来更为容易。

也有观众认为影片娱乐性十足：“卷福与女友、图书馆老王的互动都让人看得忍俊不禁。”但最有趣的还属他与“战袍”红斗篷的互动，被拟人化的红斗篷，不仅能与主人交流，偶尔还会耍性子不听主人使唤，顽皮的个性在片中可谓实力抢戏。

“卷福”的表演

令超级英雄更加有血有肉

一部超级英雄片在选角上的成功与否对于影片有着举足轻重的作用。好的演员不仅可以演活角色，甚至可以像“黑寡妇”之于斯佳丽·约翰逊、“钢铁侠”之于小罗伯特·唐尼一样，成为这一角色的代名词。

靠着《神探夏洛克》中的福尔摩斯一角深入人心的本尼迪克特·康伯巴奇(卷福)在戏中又酷又萌，从一开始自大“傲娇男”到后来利用智商不断征服观众，他的表演相比以往那些傻大憨粗的“战士型”超级英雄更为有血有肉。这一角色在塑造上也更为有力，“奇异博士”翻天覆地的心理变化在戏中得以更加丰富和深刻的展现。

据悉，“卷福”为出演该角做了很多准备和训练，除了做大量身体锻炼提高体能以应对动作戏之外，还努力练习口音，让本身为英国人的他说得一口流利的美式英语，以贴合这个美国超级英雄角色的需求。而漫威方面对于“卷福”也非常信任，坚持等到他的档期得以配合才开拍该片，最终促成这次合作。特效画面的创新超越《盗梦空间》

尽管影片在故事上略显平庸，但在特效方面却口碑爆棚，得到不少专业影评人及观众的满分好评。

《奇异博士》引入了魔法师概念的奇幻世界，不同时空轮番转换，城市如同折纸般恣意折叠，主角们飞天遁地，利用变化的建筑空间打斗，摩天楼的玻璃幕墙和车来车往的闹市街头仿佛跑酷平台。各种脑洞大开、丰富绮丽的视觉奇观让人犹如在看万花筒。有专业人士表示，影片在特效画面的创新甚至超越《盗梦空间》。

值得一提的是，不管是在2014年大热的《银河护卫队》中，还是前不久《美国队长3》激动人心的“机场大战”中，都采用IMAX全画幅呈现了关键场景。这也让导演斯科特·德瑞克森得到启发，在《奇异博士》IMAX 3D版本里专门为影迷特意制作了一个多小时的IMAX全画幅画面，令观众欣赏到比普通影院大银幕多出26%的画面，成为全片的一大特别之处。

评论

超级英雄片

同样需要创新突破

黄岸

作为好莱坞电影一种重要类型电影，超级英雄片一向在全球拥有不少拥趸。人生逆袭，普通人也能拥有能力惩奸除恶、拯救世界，对于芸芸众生来说是一种精神寄托，也是对于无法实现的梦想的一种幻想。

然而，随着这一类型的电影越来越多，则难免陷入一种套路，尽管对于不少影迷来说，剧情并非超级英雄片最重要的组成部分，酣畅淋漓的动作场面才是重点，但故事就像一个公式套出来，不仅人物立不起来，在创新上更是难以突破。动作场面方面，不少超级英雄片也走入了老套的窠臼，除了秀身材、秀肌肉，单一粗暴的暴力场面对于视觉进行疲劳轰炸别无其他。

因此，尽管已是全球广受欢迎的一种类型电影，超级英雄片同样需要突破与创新。其实近年来我们也看到不少成功的例子：《银河护卫队》虽背景身处太空，但影片却没有将重点放在那些虚无缥缈的高大主题，而是采用上世纪七八十年代的摇滚金曲配上光怪陆离的银河系景象产生一系列幽默的化学反应，最终将影片定位为一部老少皆宜，轻松闹腾的主流科幻大片；《美国队长3》里聚集各路英雄的“机场大战”娱乐性十足，令影迷看得极其欢乐，堪称近年来超级英雄片的经典一幕；《奇异博士》则在人物、选角方面下足功夫，找到最合适的演员出演角色，再加上视觉画面的突破，让影片在全球范围都取得不俗的反响。

[责任编辑： 郑笑菲]