《咱们相爱吧》将播 张歆艺气场全开演绎"狮子女"

新闻摘要： 由刘江导演执导，张歆艺、袁弘、张静初、秦岚、柳小海等主演的电视剧《咱们相爱吧》将于11月7日晚在湖南卫视金鹰独播剧场开播，剧中由张歆艺饰演了一个“狮子座霸道女老板”潘芝芝，为爱而生、酣畅淋漓的人物性格也让张歆艺在剧中过足了戏瘾，备受观众期待。

由刘江导演执导，张歆艺、袁弘、张静初、秦岚、柳小海等主演的电视剧《咱们相爱吧》将于11月7日晚在湖南卫视金鹰独播剧场开播，剧中由张歆艺饰演了一个“狮子座霸道女老板”潘芝芝，为爱而生、酣畅淋漓的人物性格也让张歆艺在剧中过足了戏瘾，备受观众期待。

张歆艺造型百变霸气女老板气场全开

《咱们相爱吧》主要讲述了潘芝芝、林笑笑、蔡春妮三个好闺蜜在爱情和事业中曲折奋斗，勇敢前行的故事，电视剧贴近当代都市青年生活，在穿衣造型上更是不容马虎。该剧还请来了在业界颇有声望的黄薇担任造型指导，在已经曝光的几版片花中，张歆艺饰演的潘芝芝可谓是造型百变，霸气女老板的长款风衣、妩媚性感的黑色连衣裙以及文艺范儿优雅长裙等诸多造型都被张歆艺都完美诠释，潘芝芝穿衣风格更是堪称职场女性典范，片花中所曝光的造型只是管中窥豹，至于电视剧中更多精彩服饰，还要观众一探究竟方可知晓。

张歆艺袁弘三度合作剧中关系受期待

除了张歆艺在剧中的百变造型外，观众更关注的是二姐和二姐夫袁弘在剧中的感情问题。据悉，两人此次在剧中关系复杂，更有张歆艺苦追袁弘桥段。而在现实生活中，当被问及是否吃醋袁弘在剧中和别人组cp，张歆艺爽朗回应，表示应该是袁弘更担心她才对。据悉，张歆艺在剧中有一位贴心男闺蜜，随传随到有求必应的暖男毛大毛，而张歆艺扮演的潘芝芝能否最终接受这位守候在身边的男闺蜜和他在一起呢？尽请期待今晚八点金鹰独播剧场《咱们相爱吧》！

[责任编辑： 郑笑菲]