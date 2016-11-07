十一月新剧题材多样 "剧荒"告一段落

新闻摘要： 在一系列谍战剧、战争题材之后，十一月荧屏题材变得多样化起来，除了女性观众偏爱的古装剧、轻松的都市爱情剧外，还有年代剧、家庭剧等，可以满足观众的不同口味。新剧题材多样化，加上蒋雯丽、于震、郝蕾等实力演员的回归和唐嫣、张静初、张歆艺等年轻演员的集体发力，不少观众嚷嚷了一段时间的“剧荒”大概可以告一段落了。

《锦绣未央》海报

《姐妹姐妹》海报

《不可能完成的任务》剧照

《嘿，孩子》剧照

《法医秦明》剧照

在一系列谍战剧、战争题材之后，十一月荧屏题材变得多样化起来，除了女性观众偏爱的古装剧、轻松的都市爱情剧外，还有年代剧、家庭剧等，可以满足观众的不同口味。新剧题材多样化，加上蒋雯丽、于震、郝蕾等实力演员的回归和唐嫣、张静初、张歆艺等年轻演员的集体发力，不少观众嚷嚷了一段时间的“剧荒”大概可以告一段落了。

此外，网剧方面《灵魂摆渡人》第三季、《画江湖之不良人》第二季等均瞄准年轻受众，而陈赫主演的《极品家丁》则有良好的原著基础和喜剧元素，或能引起书迷的关注。

撰文：广州日报记者 莫斯其格

知多D

年底迎来“大剧”潮

近段时间，有观众嚷嚷“剧荒”——茫然四顾，找不到多少能让人产生“追剧”欲望的好剧、大剧。为什么会这样呢？

因为那些被寄予厚望的大剧，通常都安排在年末播出，今年也不例外，除了上述作品外，《放弃我抓紧我》、《鬼吹灯》、《最后一张签证》、《北上广依然相信爱情》等多部大剧已蓄势待发。

在电影圈，“贺岁档”十分重要，而在电视圈，“开年”则被各家卫视看作重中之重。各大卫视都会此时推出重磅大剧抢占这个档期。而且，除了荧屏大剧外，网剧方面也不乏大IP和大制作，从11月将要播出的网络剧和电视剧的情况来看，网络剧和电视剧在制作成本，乃至演员阵容上的差异已经越来越小。只不过在题材上，荧屏电视剧覆盖年龄层更广，而网剧则以年轻观众为主题，题材上更为天马行空。不过，不管如何排兵布阵，受益的还是观众——能解决“无剧可追”的烦忧，何乐而不为？

都市题材回暖家庭问题贴近热点

代表作品：《咱们相爱吧》《嘿，孩子》

11月的荧屏，都市题材回暖。其中，今晚在湖南卫视开播的《咱们相爱吧》是导演刘江在《咱们结婚吧》之后打造的姐妹篇。不同的是，前作讲述的是“剩女”高圆圆努力想要把自己嫁出去的故事。而在《咱们相爱吧》中，对于张静初、张歆艺、秦岚这三个一起长大的闺蜜来说，结婚不是主要问题，重点是如何爱得有尊严。张静初饰演的是天生一根筋的女建筑师林笑笑，而张歆艺扮演年轻事业有成的室内设计公司老板潘芝芝，秦岚则是嫁给商人的“贵妇”蔡春妮。《咱们结婚吧》此前收视高企，《咱们相爱吧》人物设置极致，都市“女神”的情感世界结合现实的婚恋问题，想必能引起观众共鸣。

在《小别离》让电视机前观众对于孩子初中升学的问题操碎心后，同样在今晚开播的《嘿，孩子》则告诉你，生子也是一个大问题。该剧由蒋雯丽、郑恺、韩青、李小冉、郭晓冬、刘天佐、齐溪等出演，讲述了方家三位儿女被大家长督促催生后，展开“生子大作战”的故事。剧中三对明星夫妻档分别代表时下三个年龄段的夫妻，展现了三种婚姻状态和生子育儿观念。失独、二胎、丁克、假孕、冻卵等围绕生孩子而产生的各种社会热点问题将在该剧中呈现。

《相爱穿梭千年2》则在都市题材中加入穿越概念。故事讲述了富家子弟孙祺龙(魏大勋饰)回到了1936年的上海，同样由魏大勋扮演的传奇厨师张志刚却来到了2016年……

古装剧走励志风聚焦女性奋斗

代表作品：《锦绣未央》

即将于本月播出的两部热门古装剧均聚焦女性角色奋斗历程，走的都是励志风。

其中，即将于11月11日开播的《锦绣未央》讲述了北凉公主心儿惨遭家国变故后化身李未央潜入敌国，肩负雪冤的使命，以过人的智慧和手段在奸人的阴谋与残酷的夺嫡中艰难前进，最终凤翔天下，成为一代贤后的励志故事。剧集保留了原著小说李未央的人物设定，加大改编力度，在对女性自强的呈现形式上赋予了多角度铺陈。从目前公布片花看，剧集对服化道、剧集画面等的要求同样严格。据悉，剧组耗资千万制作了上千套风格款式各异的服装，堪称大制作。不过，对于唐嫣演技能否实现突破，观众依然存疑。

在湖南卫视周播剧场，张含韵、彭冠英等主演的《兰陵王妃》将接档《幻城》。《兰陵王妃》改编自的网络小说《兰陵皇妃》，讲述宇文邕与高长恭两人因孤女元清锁陷入天下纷争的传奇故事。有网友剧透，张含韵饰演的元清锁最终帮宇文邕成就了帝王霸业后，离开北周与兰陵王高长恭共生死。

战争剧年代剧“戏”味十足传奇故事吸睛

代表作品：《不可能完成的任务》

今晚，由于震自导自演的全新战争剧《不可能完成的任务》即将登陆江苏卫视。剧中，一个破译天才少年被困江城，引发了城内多方势力的较量，尹三(于震饰演)为代表的中共地下党员接到了一个“不可能完成的任务”——冲破敌人重重防线，救少年出城。

对于震来说，出演战争剧已驾轻就熟，但懂得演好战争剧，是否就能导好战争剧呢？于震回应称，其实此前每一部自己合作过的战争剧导演，都可以称得上是自己的老师，从他们身上可以很直观的感受到如何成为一名优秀的导演，“像何群导演和赵青导演，我跟这些导演合作是非常愉快的，从他们身上我学到了导演应该是认真负责的，从前期筹备到中间拍摄以及到后期剪辑，每条音乐每个字幕每句台词，都要经过导演之手的，这样才叫一个导演。所以这一次，所有的一切，我也都是亲力亲为。导演要为一部戏的艺术性负责，这部戏从头到尾是我来做的，有任何问题我来承担”。

即将于明晚开播的年代剧《姐妹姐妹》则是一部女人大戏，讲述了原本由宋海靖、卢狩云、周占雄三方势力制衡的云南玲珑古镇，因为一场灭门惨案而牵扯出宋家大当家和三个女儿身世之谜的故事。杜若溪与严屹宽夫妻俩出演剧中的大女儿宋春雅和她看似无厘头却暗藏心机的丈夫查猜强，许久未见的老戏骨斯琴高娃则出演茶庄女主人宋海靖。由于该剧融合了家族争斗、亲情爱情、乱世纷争等元素，因此也被部分网友视为“本月最能吸引大妈观众的电视剧”。

此外，聚焦跨年代情感的《我是你的眼》由郝蕾和黄觉主演，该剧以上世纪七十年代末下乡知青的生活为背景，讲述农村女人田春妮(郝蕾饰)和知青陈实(黄觉饰)之间从相爱到分离、兜兜转转多年却始终放不下的一段感情。

网剧“第N季”抢眼“家丁”将上线

代表作品：《灵魂摆渡人》

最近，网剧吸引了大批观众的关注，《法医秦明》、《美人为馅》等都让追剧的观众欲罢不能“求更新”。记者获悉，《美人为馅》第二季即将于本月中下旬上线，有网友提前剧透，“第二季剧情是真人CS部分，第三季是字母军团和黑盾组最后的较量”。

除了《美人为馅》第二季外，《灵魂摆渡人》第三季和《画江湖之不良人》第二季也让追剧粉“停不下来”。其中，《画江湖之不良人》改编自同名国产动画，第一季是围绕唐代从事侦缉捕盗职务的官差“不良人”这个组织所隐匿起来的龙泉宝藏而展开。第二季则延续第一季的故事发展，继续讲述李星云等人的江湖传奇。《灵魂摆渡人》第三季讲述的是夏冬青和鬼差赵吏、九天玄女王小亚三人在处理一件件有关鬼魂和灵魂的故事中感悟人生的故事，该剧被称为“披着惊悚外皮的治愈片”。

除了多部“第N季”外，即将上线的网剧《极品家丁》同样受关注。《极品家丁》根据同名网络小说改编，由滕文骥监制、王为执导、咪蒙担当编剧，讲述了陈赫扮演的现代人林晚荣无意中穿越到古代成为萧家大宅里一名家丁林三，遭逢无数奇遇后成为“天下第一丁”的故事。有小说原著粉丝的关注，加上陈赫的喜剧表演，该剧或能引发不少话题。

[责任编辑： 郑笑菲]