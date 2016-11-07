李安新作《比利·林恩》首映 红毯群星耀全城 组图

新闻摘要： 李安导演新作《比利·林恩的中场战事》11月6日晚在北京博纳影城国际悠唐店举行了新片首映红毯仪式，博纳影城经历了三个多月的整体改造升级，以焕然一新的面貌迎来首次盛事。首映红毯国内重量级电影人云集，一时间星耀悠唐，震动全城，堪称今冬娱乐圈“头等大事”。

李安导演新作《比利·林恩的中场战事》11月6日晚在北京博纳影城国际悠唐店举行了新片首映红毯仪式，博纳影城经历了三个多月的整体改造升级，以焕然一新的面貌迎来首次盛事。首映红毯国内重量级电影人云集，一时间星耀悠唐，震动全城，堪称今冬娱乐圈“头等大事”。

红毯嘉宾阵容强大，不仅有导演冯小刚、贾樟柯、陆川、林超贤、徐峥、李玉、张一白、乌尔善、尹正、张嘉佳、沈腾、陆剑青、张之亮、叫兽易小星、曹保平、包贝尔等，还有演员章子怡、范冰冰、徐帆、孙红雷、赵文卓、迪丽热巴、刘昊然、欧阳娜娜、金巧巧、初俊辰、徐璐、盛朗熙、包文婧等。投资人代表博纳影业集团总裁、创始人于冬与Studio8 CEO兼创始人Jeff Robinov先生、Studio8全球商务与法务主席Lindsey Bayman女士、华夏电影发行公司董事长傅若清出席了红毯仪式，著名主持人经纬和鲁豫也前来助阵。嘉宾们不约而同地表达了对李安导演的喜爱，均表示自己是抱着“学习”的态度来看片。李安导演在映前见面会上谦虚地表示自己是“抛砖引玉”，希望同行看过新片后相互切磋，共同开拓电影未来。

导演同行集体“学习”贾樟柯：“新技术特别适合我的电影”

李安导演新片首映红毯，国内顶级导演悉数到场，冯小刚导演携妻子徐帆及著名演员范冰冰隆重出场，采访时感叹道：“完全没想到李安导演会用这个技术来拍！”贾樟柯导演表示了对李安导演这次“电影实验”的看好：“李安导演做的实验，很多同行都在盯着看，这是一个数字电影新的飞跃。”被问及会不会运用这项技术来拍电影，贾樟柯导演兴奋地表示：“这个技术特别适合我的电影，虽然还没看到效果，但听说会得到沉浸式的逼真体验，这特别适合来拍演员的表情，尤其会释放优秀演员的演技。”

在表达对新片技术极大兴趣之外，更多的导演同行表达了对李安新作的学习态度和对导演本人的喜爱。陆川导演化身“粉丝”：“我此时心情很激动，李安导演一直是我的偶像，他的艺术成就已经这么高了，还在不断探索创新，我希望李安导演电影大卖，更希望李安导演能经常回来提携年轻导演！”徐峥导演也说道：“我今天来不是作为导演，而是作为影迷。我对李安导演的每部片都充满了期待。”叫兽易小星笑言：“我要跪倒在银幕前！”林超贤导演也兴奋地表示：“今天来到这里比我自己的电影上映还要开心。我们做电影的都很想看到没见过的新科技。”压轴上场的李安导演直说“不敢当不敢当”，表示“学习是相互的，希望同行来一起切磋。”

明星秒变“迷弟迷妹”章子怡：“非常心疼用尽了精力去拍电影的李安导演。”

今夜首映红毯可谓星光璀璨，面对李安导演，明星们集体变身“迷弟迷妹”。范冰冰表示：“我是李安导演的影迷，非常想看新电影。”听说李安导演夸自己是“素颜最美女星”，范冰冰表示：“如果角色需要素颜，会毫不犹豫地选择素颜，这是演员专业性的体现。”曾与李安导演在《卧虎藏龙》中合作过的章子怡被问及有没有要到那个“阔别”十七年的拥抱，开心地回答：“一来就抱过了。”随后深情回忆当年与导演的合作：“当年拍《卧虎藏龙》的时候李淳还是小孩子，今天看到他不得不感叹我们都长大了。跟李安导演合作是一段美好的记忆，导演永远在创新，他用尽了精力去拍这部新片。今天看到导演，感觉有点心疼，希望他的新片可以大卖。”

今天的首映红毯收获满满，挖掘出了明星中的大批“李安粉”。孙红雷自称“李安导演的铁粉”：“昨天在上海参加活动，为了不延误今天的首映坐高铁过来北京，下了高铁就马上赶过来，衣服都没换。李安的每一部电影我都会支持。”刘昊然谈到之前与李淳有过合作，今天看到兄弟新片上映，非常为他高兴。欧阳娜娜和迪丽热巴等新生代女星也表达了对“李安大大”的敬佩。鲁豫前些日刚刚与李安度过了“大咖一日行”，表示“李安导演是个外圆内放的人，外在温婉，但内心其实很倔强，其实大师都是这样的。”经纬红毯前才主持了新片发布会，谈到今天的发布会“气氛很好，观众对电影都有特别多的体验要分享。”博纳影业集团总裁及创始人于冬先生以及美国投资方studio 8的代表Jeff Robinov等投资人也现身红毯，于冬谈到博纳很荣幸能投资李安导演新片，新片技术带来了电影革命，也开启了3D电影的新时代。

明星观后热议新片120帧掀“晒影评”风潮

首映结束后，看过片的导演和明星们纷纷在社交媒体上晒出观感，一时间《比利·林恩的中场战事》成为圈内最热议题。范冰冰第一时间点评新片：“故事依然是李安导演擅长且中意的细腻情感，笔触依旧是东方式的凝练留白、隐喻与哲思。片中可以看到导演的灵魂是雌雄同体，将人性的细腻、温暖、反战这些情绪表达得生动而淋漓尽致。将战争中的残酷、热血、使命感表现得非常真实、让我们清晰地看到战争的另外一面。如果有机会，还想再看一遍。”刘昊然也大赞：“120帧真的好震撼！和导演合照真的好紧张！希望大家一定要多多支持李安导演新作《比利·林恩的中场战事》！”

其他电影人也以各种方式表达了对李安导演新片的认可。叫兽易小星谈到：“看完120帧版本，就像在486电脑上看到蓝光高清，身处现在，而眼前是未来。又如同李安爸爸打了一套拳法，他说这套拳法你们将来用得着。能领悟多少，看各自造化了。”赵文卓道：“受邀请参加李安导演新作《比利·林恩的中场战事》中国内地首映礼、感受首场’120帧/4K/3D’版本的震撼效果，祝影片票房大卖！“青年演员徐璐更是难掩激动：“终于见到了我一直视为大神的李安导演，电影新人来学习了，祝《比利·林恩的中场战事》票房大卖！”

《比利·林恩的中场战事》由李安导演，特别介绍乔·阿尔文，克里斯汀·斯图尔特、克里斯·塔克、加勒特·赫伦德、李淳主演，范·迪塞尔、史蒂夫·马丁特别演出。影片通过19岁美国士兵比利·林恩的视角展现一段奇妙的“英雄之旅”。比利在伊拉克战争中因勇敢救援战友被誉为美国英雄，并与战友一起被召回国内进行巡回宣传，在参加一场感恩节橄榄球公开赛中场表演的过程中，比利经历了人生中“最荣耀又最糟糕的一天”。新作除120帧外还制作了多个版本，导演李安特别强调，这次他对每种3D版本都亲自调整再创作，观众无论看哪种版本都可以感受李安导演对这作品的创作理念。影片将于11月11日分别以120帧/3D/4K，60帧、24帧/3D等多种规格在内地上映。

[责任编辑： 郑笑菲]