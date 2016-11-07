蔡依林做的翻糖蛋糕得奖
据香港媒体报道，身在英国的蔡依林(Jolin)，为新专辑进修音乐，同时报读翻糖蛋糕“深造班”，向当地蛋白糖霜大师Eddie Spence MBE拜师学艺。蔡依林在facebook报喜，昨日在英国参加Cake International蛋糕比赛，凭她自创的“梦露翻糖蛋糕”夺得金奖。
蔡依林近年迷上翻糖蛋糕，早前曾组“皇后陛下”翻糖团队，年初参加Cake international比赛已取得成绩夺下银牌，今次再接再厉以偶像“梦露”为范本的作品，再下一城获得金奖。蔡依林留言道：“两个礼拜，蓬头垢面，就为了她！比赛就是会把人逼到绝境，不努力不行！”
蔡依林为比赛下苦心，网友看到她的“梦露翻糖”得奖作品，不禁留言恭喜，大赞“不想当翻糖蛋糕师的不是好歌手”、“姐真的太强了啦”。
[责任编辑： 郑笑菲]
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