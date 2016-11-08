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太古里神奇魔幻之旅11.15开幕 魔法狂潮再度来袭

2016-11-08 10:13 [来源： 新华娱乐 ]

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　　由华纳兄弟电影公司出品、J.K.罗琳首任编剧的《神奇动物在哪里》将于11月25日上映，全新的魔法狂潮即将来袭。

　　距离影片上映还有半个多月，粉丝们早已按耐不住重回魔法世界的心情，羡慕环球影城哈利·波特主题公园？想要亲自一窥魔法世界？或者，在麻鸡的世界里隐藏太久，急需“回家”看看？欢呼吧！“太古里神奇魔幻之旅”主题展将于11月15日至12月25日在素有京城“潮流地标”、“人文风尚汇”之称三里屯太古里启动。手持魔杖的主角纽特·斯卡曼德，提着装满神奇魔法动物和各种奇妙事物的皮箱出现在海报里；届时，皮箱里的秘密和一个全新的魔法世界将会首次现身北京、迎接来自各地的“魔法师”粉丝们，这场主题展也是影片在全球唯一集展示和魔法情景互动为一体的官方大型展览。

　　这次主题展首次呈现了J.K.罗琳创造的全新魔法次元，粉丝不仅能欣赏到《神奇动物在哪里》中代表性元素搭建的魔法场景，还可一睹从片场直接空运过来的角色道具和造型。除了主角纽特·斯卡曼德的皮箱，影片中几位主演的戏服也会在主题展上亮相。更让人惊喜的消息是，影片中几个重要的神奇魔法动物造型将首次以实体形式曝光，只在书中或预告中匆匆一瞥的嗅嗅、雷鸟等神奇魔法动物终于可以一窥真容。

　　在展览举办期间，三里屯太古里橙色大厅高度还原恢弘的北美魔法部等魔法世界场景，并在11月22日正式面向公众开放，一系列的魔法情景体验式游戏定会让魔法迷身临其境。比如，粉丝们可以尝试念个咒语，一展魔法，互动屏幕会记录你施展咒语的瞬间，并回馈一张酷炫的照片。

　　11月25日，《神奇动物在哪里》将以3D，IMAX3D,以及中国巨幕3D格式在中国内地上映，届时，魔法主题展与影片将共同带领粉丝重返神奇魔法世界！

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[责任编辑： 郑笑菲]

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