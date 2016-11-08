李安冯小刚台上说电影 共话"第一次"

新闻摘要： 昨晚，电影《比利·林恩的中场战事》在清华大学举办了中国首映第二场活动——“我们的第一次”李安冯小刚对谈，贾樟柯导演特别担任本次活动的嘉宾主持。

昨晚，电影《比利·林恩的中场战事》在清华大学举办了中国首映第二场活动——“我们的第一次”李安冯小刚对谈，贾樟柯导演特别担任本次活动的嘉宾主持。在近两个小时的对谈中，李安导演与冯小刚导演畅聊与电影有关的话题，从自己的新作到对电影的探索，从技术的突破到对演员的指导，无所不包，让现场观众享受了一场关于电影的“视听”盛宴。整个对谈过程中，三位导演互动不断，气氛轻松愉快。李安导演更用“形式和内容一样重要”“除了电影，我只想烧烧菜，被太太数落”“还是拍电影比较安全”“美国电影有点僵硬了”等一句句经典语录赢得现场同学的阵阵掌声。

最强碰撞

台上聚首新作相遇李安冯小刚共燃最热11月

历年的11月本是一个较为冷清的档期，但2016年11月因为李安导演与冯小刚导演两部新作的加盟，让这个档期变得热闹起来。两位导演也表示，希望共同将11月档期“做热”。巧合的是，两位导演的作品也都由小说改编而来。对于改编小说的初衷，李安导演坦言：“一名军人去参加一个中场秀，他的感受和大众对他的情感投入形成很荒诞的对比，这本身就很讽刺，所以我才会感兴趣。”同时李安导演也解释了片中的战争元素想要表达的内容：“其实战争是从外在打到内在，一方面是刺激的，一方面也是很亲密的，表现一个人内心的体验。”

顶级突破

技术形式双重突破李安：“电影已经很久没有改革了”

除了都来自小说改编，两位导演也不约而同地在新片中尝试新的表现形式。李安导演使用了史无前例的120帧/4K/3D技术，冯小刚导演则尝试了更具中国味道的圆形画幅。谈及使用120帧/4K/3D的初衷，李安导演表示：“电影里的比利·林恩看到什么，就会在脑子里思索，而且这个思索代表的是中年知识分子很锐利的观察，脑海里的东西影像上是看不到的。所以我想用新的媒体去表达它，其实是很契合的。”对于电影技术的突破，李安导演表示：“电影是为人物、故事、戏剧性服务的，形式与内容同等重要。电影已经很久没有改革了，这部电影作为一个新的开始吧。”看过电影的贾樟柯导演也分享了自己的评价：“看过之后会发现，技术很好地融入到叙事里面。电影从叙事出发，依赖一个新的技术，来表现导演想要展示的世界。”

青年导演

耳顺之年学无止境李安：“希望继续探索与分享各种可能性“

虽然已经年过耳顺之年，但李安导演却对仍然对自己的作品保持着“第一次”的心态，贾樟柯导演开玩笑道：“我觉得我们都是电影王国里的年轻人。”冯小刚导演也表达了要“改变“电影的相同想法。“青年导演”李安导演说道：“数字电影了有数字电影的思维，跟以前是不一样的，很幸运有机会去学习。“同时李安导演也表示，此次的探索因为条件限制，不能做到尽善尽美，因此只能“拍很少、很简单的镜头，摸着石头过河。”李安导演也希望通过《比利·林恩的中场战事》给电影人做一些铺垫，希望有更多的人参与进来，共同“探索各种可能性”。

不忘初心

各有归属初衷不改李安：“除了电影，我只想烧烧菜，被太太数落“

李安导演与冯小刚导演，一位62岁，一位58岁，却都怀有对电影的初心。李安导演说道：“我们都是爱电影的人，手上触摸到电影就充实，没有电影就不知道怎么自处。”同时李安导演也打趣道：“小刚导演你没有电影还可以画画，我除了拍电影，大概就是烧烧菜，被太太数落一下。“冯小刚导演则借用《比利·林恩的中场战事》中的台词来表达对电影的感受：“我们电影人还是回到电影里去，才是最安全的。”李安导演也分享自己的经历“印证”冯小刚导演的看法：“我两个月以前抽空休假，跟太太去爬山，从山上滚下来，腿受伤了，所以我也是拍电影比较安全。”

美好愿景

自由永驻希望长存李安：“中国市场拥有宝贵憧憬”

中国电影在经过十几年的蓬勃发展后，一跃成为仅次于美国的世界第二大电影市场。对中美电影体系都非常了解的的李安导演也分享了对于中国电影和美国电影的看法：“美国电影有点僵硬了，没什么活力，做不出新东西。中国电影很有活力，有对未来的憧憬，这个很宝贵，我很希望它能健康的发展。”冯小刚导演也表示，面对当前的市场环境，仍然要坚守内心，“顺心而为”。对谈最后，李安导演也不忘寄语现场的年轻人：“大家加油，年轻的朋友们！”

《比利·林恩的中场战事》将于11月8日在上海举办首映礼，影片由李安导演，特别介绍乔·阿尔文，克丽丝滕·斯图尔特、克里斯·塔克、加勒特·赫伦德、李淳主演，范·迪塞尔、史蒂夫·马丁特别演出。影片通过19岁美国士兵比利·林恩的视角展现一段奇妙的“英雄之旅”。比利在伊拉克战争中因勇敢救援战友被誉为美国英雄，并与战友一起被召回国内进行巡回宣传，在参加一场感恩节橄榄球公开赛中场表演的过程中，比利经历了人生中“最荣耀又最糟糕的一天”。新作除120帧外还制作了多个版本，导演李安特别强调，这次他对每种3D版本都亲自调整再创作，观众无论看哪种版本都可以感受李安导演对这作品的创作理念。影片将于11月11日分别以120帧/3D/4K，60帧、24帧/3D等多种规格在内地上映。

[责任编辑： 郑笑菲]