咱们相爱吧优酷全网首播 张静初十年后重回荧幕

新闻摘要： 由刘江执导，张静初、张歆艺、秦岚、袁弘、明道等领衔主演的都市爱情剧《咱们相爱吧》将于今晚24:00登陆优酷全网首播。

由刘江执导，张静初、张歆艺、秦岚、袁弘、明道等领衔主演的都市爱情剧《咱们相爱吧》将于今晚24:00登陆优酷全网首播。该剧是继《咱们结婚吧》刘江导演“相爱”系列又一力作，围绕三个闺蜜的感情、事业、生活等展开故事线，十年未曾参演过电视剧的实力派演员张静初此次也是将回归后的首秀给了电视剧《咱们相爱吧》，实力演绎林笑笑起伏波折并重获新生般的人生经历。

《咱们相爱吧》齐聚三朵金花张静初时隔十年再次触屏

《咱们相爱吧》作为都市情感大戏，围绕三个女孩从毕业到婚姻的生活展开，通过他们来描摹目前城市中人的生活现状，该剧启用了张静初、张歆艺、秦岚三位实力派女演员担纲主演，更是将目光聚焦在都市女性婚后对于爱情的理解和选择。

三个女主恰代表不同类型的都市女性，其中女主张静初饰演的林笑笑是一位建筑系高材生，嫁人成家后，由于性格的执拗，导致事业与感情双受挫。张歆艺演义的潘芝芝是一名风风火火，敢爱敢恨事业型女强人，在追求爱情的道路上却屡屡碰壁。秦岚饰演的蔡春妮人设则是嫁入豪门的少妇，表面风光其实却受尽心酸。

三位女演员都曾经在情感类影视剧中有着经典的荧幕形象，而张静初此次更是十年阔别荧幕后的首秀，作为《咱们相爱吧》的领衔主演，她坦言到：“林笑笑她是一个很轴很直的建筑设计师，我很爱这个角色是因为她从来没有放弃过自己的尊严，一直听从自己的内心。”相信演技实力派的她会为大家演绎出一个饱满立体的都市女性形象。

[责任编辑： 郑笑菲]