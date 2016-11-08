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缺席春晚节目一审？曹云金：我在病榻上关心春晚

2016-11-08 10:10 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　曹云金

　　11月7日下午，听云轩猴年封箱相声演出媒体见面会在北京举行。听云轩班主曹云金在现场表示很少有人为了相声开发布会，而今天的目的就是想让更多人支持小剧场相声，支持年轻相声演员。之后被问到为何缺席了春晚节目一审时，刚刚做完小手术的曹云金笑道：“我在病榻上关心春晚。”

　　参加春晚建议？一定要有好身体！

　　前段时间，曹云金因为健康问题入院做了个小手术，之后还顺便做了个体检，因为感觉自己年纪越来越大，需要多关注健康，“只有好身体才是革命的本钱。”之后被问到为何缺席了春晚节目一审时，曹云金笑道：“我那时候做手术呢！我在病榻上关心春晚。”接着被问会不会参加今年的春晚时，曹云金表示目前作品还在创作中，至于参不参加主要还是用作品说话。之后有记者提到今年一审时很多老前辈也同样没有现身时，曹云金开玩笑表示：“可能前辈们都跟我一样身体不太好。”之后被问作为前辈能不能给后辈们提些上春晚的建议时，曹云金先是连忙否认自己不是前辈还是年轻演员，之后表示：“一定要有个好身体！”

　　筹备封箱不费力希望更多人支持剧场相声

　　对于相声团体而言，封箱是最重要的一场演出，因为既是一年的结束也预示着第二年美好的开始。而听云轩这一次17年的封箱演出，也将作为听云轩五周岁生日全国巡演的开端。谈到对于封箱演出的准备，曹云金表示并不费力，因为这么多年已经习惯了，更多的是想怎么安排能够让演出更精彩，让演员和粉丝有更多近距离的互动。之后被问能接受多么近距离的互动时，曹云金开玩笑表示，可以把每一个演员都带个小蝴蝶结打包送出去。谈到今天发布会的目的，曹云金坦言希望让更多人支持小剧场相声，支持年轻演员。

　　前几日曹云金刚刚结束了一场在某海洋公园有趣的直播活动，和海洋生物们进行了亲密的互动，谈到这次特殊的经历，曹云金透露自己很喜欢海洋生物，工作结束后还有问工作人员能不能带两只企鹅回来养，玩笑过后也不忘呼吁大家能够保护海洋，保护海洋生物们的生存环境。之后被问亲海豚和亲人有什么不一样时，曹云金表示亲人不是第一次，但是亲男人还没亲过，也希望有这样的机会。(Ran/文实习生Xiao/文)

[责任编辑： 郑笑菲]

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