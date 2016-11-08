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王菲秘密返港治疗眼疾 离开诊所时右眼遮纱布 图

2016-11-08 10:13 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　王菲上月初现身巴黎时装周

　　据香港媒体11月8日报道，两年前，分手11年的王菲同霆锋世纪复合，两年来，二人虽然各有各忙，不过感情依然有增无减，反而外间较关心的是霆锋同王菲的大女儿窦靖童究竟能否和睦相处，而日前童童现身霆锋《十二道锋味》节目，二人一轮互揽后、边抽烟边聊天，足见关系很融洽！

　　女儿同男朋友相处的很好，夹在中间的王菲自然放下心头石，亦有时间花精神，处理身体上的小毛病。

　　日前(上月26日)下午近6点，媒体目睹王菲坐车停在旺角闹市，没过多久就看到王菲穿着灰色T恤配宽裤子从车上下来，沿路一直低头走，她在助手的陪同下，行入惠丰中心，搭电梯上9楼，到视力中心求诊。

　　虽然诊所里没什么人，但王菲依然高度戒备，低头坐在一角，过了一会儿，她就进入一间房中，而记者看到医院的牌子，发现诊所有专帮病人做白内障、视网膜同黄斑点手术。而据知，徐子珊前绯闻男友谢伟业亦是这间眼科中心的执业医生，平时都有不少明星艺人惠顾。

　　王菲在诊所逗留1个钟后，就低头急急走着离开，期间，当她等大厦电梯时，记者发现其右眼用大块纱布遮盖。到楼下行人路有不少路人，王菲下意识用手按着纱布，极之避忌。

　　由于王菲的车停在大厦门口，王菲只需走几步就能上车，座驾随即驶返深井皇璧寓所。

[责任编辑： 郑笑菲]

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