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娄艺潇香肩微露赏夕阳

2016-11-09 10:32 [来源： 新华娱乐 ]

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　　近日，娄艺潇明媚治愈系画报曝光，海边伊人恬如画，灿烂微笑暖时光。她静坐在长椅凳上淡雅迷人，随性倚靠着栏杆闲适惬意。镜头前，身穿香奈儿针织毛衣小露香肩，眺望着远方缝合诗意。一向追求自然简单的她，方网墙边绿叶相衬下，灿烂微笑沐浴在阳光中，尽随微风拂面卷发倚肩，岁月静好的文艺暖不断袭来。闭目静听这世间的美好，纯真感受喧哗城市外的静谧。

　　据悉，娄艺潇正投入在湖南卫视《一年级·毕业季》的拍摄中，“向日葵老师”温柔贴心，小太阳一般的存在，与“冷面皇帝”陈建斌亲密搭档，火花四溅。上一期赤脚上阵玩游戏为学生加油打气，模仿倪萍出场活跃气氛更是逗趣十足。新一期预告中，她还将与张智霖同台搭档表演，给观众带来颇大惊喜。潇洒帅气的“阳光潇”总是让人充满期待。

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[责任编辑： 郑笑菲]

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