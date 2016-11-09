"冯小刚喜剧20年"开启 《我不是潘金莲》笑里有料

新闻摘要： 根据刘震云同名小说改编，由冯小刚执导，刘震云编剧，范冰冰领衔主演，郭涛、大鹏、张嘉译、于和伟、张译、李宗翰、赵立新、田小洁、范伟、刘桦等出演的电影《我不是潘金莲》将于11月18日上映。

根据刘震云同名小说改编，由冯小刚执导，刘震云编剧，范冰冰领衔主演，郭涛、大鹏、张嘉译、于和伟、张译、李宗翰、赵立新、田小洁、范伟、刘桦等出演的电影《我不是潘金莲》将于11月18日上映。今日片方公布了一支“笑里有料”短片及一组“流金岁月”版海报。正值冯小刚导演电影生涯二十年之际，“流金岁月”海报回顾了《手机》《甲方乙方》等几部冯氏喜剧经典作品并盘点其突破之处。“笑里有料”短片中，冯导大方自嘲是个逗人乐的“老不正经的老头”，一向以幽默喜剧逗乐无数中国观众的冯导走心表示“其实想把人弄哭”。

逗人乐“老不正经”？冯小刚：其实想把观众弄哭

冯氏喜剧已伴随中国观众走过了二十年，此次“笑里有料”短片的发布意味着“冯小刚喜剧二十年”系列活动的盛大开启。从1997年的《甲方乙方》到2016年的《我不是潘金莲》，“冯氏幽默”已深深地植入中国观众心里，贺岁看“冯氏喜剧”已然成为了观众的习惯。“做人要厚道”“21世纪什么最贵，人才”这些经典台词依然非常流行，令人捧腹。作为一个以喜剧见长的导演，冯小刚这次在“笑里有料”短片里却一反常态坦白心迹，非常走心且真诚地和屏幕之外的观众交流起了自己对喜剧的看法。提及取得的成就，冯导大方自嘲是“老不正经”成天逗人乐的“老头”，谦虚道：“我没那么大的本事，只是那些事情本身就很好笑而已。”

除了让观众笑，喜剧导演冯小刚这次竟然还想让观众哭，“我倒挺想把人弄哭的，因为人生里有些东西，笑声是掩盖不住的。”冯导的新作《我不是潘金莲》正是讲述了这样一个让观众笑完还会唏嘘不已的荒诞故事。一个叫做李雪莲的农村妇女，为了摘掉“潘金莲”的帽子，花费了十年青春与上上下下、形形色色的28个男人打交道，荒诞的故事披上了幽默的外衣，背后隐藏的却是值得深思、回味的道理。正如冯导曾说过，幽默分为三种，一种是言语的幽默，一种是事件的幽默，第三种则是事件背后道理的幽默，而《我不是潘金莲》就属于事件背后道理的幽默。

20年光影沉淀再攀高峰《我不是潘金莲》领衔国产片烧烫11月

同时曝光的一组“流金岁月”版海报，回顾了《甲方乙方》《一声叹息》《手机》《非诚勿扰》《私人订制》等五部冯氏喜剧经典作品。海报深邃的黑金底色彰显了冯氏喜剧的质感。海报视觉中心采用的圆形画框也与冯小刚新作《我不是潘金莲》的圆形画幅相得益彰。画框中以冯氏喜剧的经典场景做底，近景则是冯小刚的个人画像，凸显出冯氏喜剧浓重的导演个人风格。同时海报还盘点了这五部经典冯氏喜剧的突破之处，并借此向冯导提问：新作《我不是潘金莲》将会在2016年开创什么？二十年光影沉淀，可以期待《我不是潘金莲》将会达到冯小刚喜剧电影生涯的新高度。

冯小刚在喜剧生涯二十年之际凭借《我不是潘金莲》两度斩获国际电影节大奖，先是获得多伦多电影节国际影评人协会最佳影片奖(费比西奖)，后又斩获圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳影片“金贝壳奖”和最佳女主角“银贝壳奖”，成为首部包圆圣塞巴斯蒂安国际电影节这两项重要大奖的华语影片。除了在国际上奖项与声誉双丰收，《我不是潘金莲》在国内也是喜获金马奖最佳剧情片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳女主角、最佳原创音乐五项大奖提名。同时，《我不是潘金莲》在国内几所大学的点映也获得好评如潮，在中国传媒大学放映现场获90后大学生们45次笑声、8次掌声，在广东暨南大学点映现场更是获得了现场师生60多次笑声、20多次掌声，多名90后大学生表示“18号电影上映后，一定要去再刷甚至三刷”。《我不是潘金莲》还获媒体盛赞“2016年国产电影最佳”“冯氏喜剧生涯最佳”。作为11月上映的唯一国产大片，《我不是潘金莲》在强敌如林中依然备受期待，必将领衔华语电影一起烧烫11月。

《我不是潘金莲》由北京耀莱影视文化传媒有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司、北京摩天轮文化传媒有限公司、华谊兄弟电影有限公司、浙江东阳美拉传媒有限公司联合出品，根据刘震云同名小说改编，冯小刚执导，刘震云编剧，范冰冰领衔主演，郭涛、大鹏、张嘉译、于和伟、张译、李宗翰、赵立新、田小洁、范伟、高明、刘桦、黄建新、李晨等出演。据悉，影片将于11月18日登陆全国各大院线。

[责任编辑： 郑笑菲]