《铁道飞虎》曝全阵容造型图 徐帆化身"女煎饼侠"

新闻摘要： 群星贺岁，压轴一笑！由成龙领衔主演，丁晟导演，黄子韬、王凯、王大陆、桑平、吴永伦主演的动作喜剧《铁道飞虎》将于12月30日全国公映。

群星贺岁，压轴一笑！由成龙领衔主演，丁晟导演，黄子韬、王凯、王大陆、桑平、吴永伦主演的动作喜剧《铁道飞虎》将于12月30日全国公映。今日片方发布了一张全阵容造型图，除了已经曝光的飞虎队，徐帆、张艺上、刘頔、柳海龙组成的“飞虎队后援队”，池内博之、张蓝心、矢野浩二、耿长军组成的“剿虎队”，以及火车站站长那威和算命大师何云伟首次亮相。

与传统抗战片的造型风格不同，《铁道飞虎》此次的美术很是美漫，飞虎队的防风眼镜、断指手套、贝雷帽、武装带等配饰，让这些小人物瞬间潮了起来。在服装的用色上，丁晟导演也颇为讲究，抛弃以往的灰布长褂，转而用红、黄、蓝，色彩令人眼前一亮。

开启喜剧模式

成龙带头黑出飞虎队的“喜剧天赋”

帅气的黄子韬，英气的王凯，痞气的王大陆——一水的偶像派，如何演喜剧？据丁晟透露，在电影里，他们将彻底放下偶像包袱，极尽本能发挥自己的喜剧天赋。“一开始他们进组时，还比较端着，但是电影里太多飞虎队互相黑彼此的戏份，慢慢这种气氛就传染到队员的生活里，他们的喜剧本色也就都露出来了”，据丁晟透露，大哥为了让黄子韬松弛，总爱开黄子韬玩笑，说他唱歌跑调，而黄子韬越挫越勇，越要唱歌给大家，成了片场的开心果。

在此前发布的“干大事”预告中，无论是有点“怂”的黄子韬，被偷袭的王凯，还是正气凛然的王大陆，都带着满满的喜感。《真正男子汉》让观众看到黄子韬搞笑的一面，这也增加了大家对于他在《铁道飞虎》中的期待，而化身“神枪手”的王凯、首演“八路军”的王大陆又将带来哪些惊喜，也成为观众好奇的重点。

“女煎饼侠”徐帆奉献“高级幽默”

龙女郎张蓝心自嘲“聋女郎”

作为头号“冯女郎”，徐帆经常出现在冯小刚的电影中，在《甲方乙方》《不见不散》等经典冯氏喜剧中更是展现出非凡的喜剧功力。《铁道飞虎》中她首次与成龙合作，化身“女煎饼侠”，凭借一门摊煎饼的手艺，成为飞虎队的粮仓。丁晟坦言：“徐帆老师奉献了很高级的幽默，她善于化繁为简，经常很自然地说出一句话，就把所有人都逗笑了。”

与成龙合作多次的龙女郎张蓝心，自嘲这次是“聋女郎”，“因为出演一个日本女军官，语言不通，所以大哥讲的话我都要装作听不见”，张蓝心说。谈及角色，张蓝心忍不住笑：“入组第一天，导演就跟我说‘你是个男人’，当时我愣住了，后来才明白这是一个像男人一样战斗的女人。”

何云伟那威跨界搞笑

池内博之矢野浩二喜感反差萌

《铁道飞虎》“征集令”一出，便引来各路笑星应声加盟。主持界笑星那威，相声界新秀何云伟首次联手跨界，却依然没能离开舌头，一个是有着三寸不烂之舌的火车站站长，一个是神叨叨的算命师。片中两人脚踩“飞虎后援队”和“剿虎队”两大阵营，身份亦正亦邪，引人遐想。

日本喜剧演员池内博之和矢野浩二用行动诠释着反差萌，片中池内博之冷面易怒，傲娇起来眼高于顶，堪称行走的表情包；矢野浩二爱笑不敢笑，一笑就出大事，举止投足中透着股无辜萌。

由丁晟执导，成龙、黄子韬、王凯、王大陆、桑平、吴永伦主演，徐帆友情出演的动作喜剧《铁道飞虎》，将于12月30日压轴贺岁。该电影由北京耀莱影视文化传媒有限公司、上海电影(集团)有限公司、北京功做事影视文化有限公司、湖南芒果娱乐有限公司、嘉映影业有限公司、山东卫视传媒有限公司联合出品。

[责任编辑： 郑笑菲]