《西游伏妖篇》首曝预告片 周星驰徐克"王终见王"

新闻摘要： 11月8日，由监制、编剧周星驰与监制、导演徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、包贝尔、巴特尔、杨一威、大鹏、王丽坤、汪铎、张美娥主演的电影《西游伏妖篇》在京举办“王终见王”新闻发布会。

11月8日，由监制、编剧周星驰与监制、导演徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、包贝尔、巴特尔、杨一威、大鹏、王丽坤、汪铎、张美娥主演的电影《西游伏妖篇》在京举办“王终见王”新闻发布会。周星驰与徐克携手亮相，回首多年情谊及合作渊源，并首度揭晓先导预告片。预告片中，吴亦凡、林更新等人组成的“高颜师徒”组合首亮相，结尾两大导演现身的惊喜彩蛋更是震撼全场。发布会上，对于这次四十年来的首次合作，周星驰与徐克坦言：“感觉非常爽！”对于影片中吴亦凡、林更新等一众高颜师徒的选角，现场周星驰还调侃道：“因为我和徐导都是高颜，所以戏中也是用的高颜演员，非常满意。”徐克也笑称：“其实就按周星驰的年龄段选的。”影片将于2017年1月28日大年初一全国上映。

周星驰徐克续写西游情缘 先导预告别出心裁

11月8日，监制、编剧周星驰与监制、导演徐克携手主演吴亦凡、林更新、包贝尔、巴特尔、杨一威、汪铎，盛装亮相电影《西游伏妖篇》“王终见王”新闻发布会，并首度公布了影片的先导预告片。发布会一开场，就播放了一支周星驰与徐克两大导演经典电影桥段的混剪视频，令人看得热血沸腾。此前电影《西游伏妖篇》公布定档大年初一，“喜剧之王”周星驰联手“武侠之王”徐克，“王终见王”的组合联袂打造春节档电影，再续西游情缘，令众多喜爱两位电影大师作品的观众和影迷兴奋不已。这也是继2016年春节档周星驰执导电影《美人鱼》中徐克导演客串表演之后，两位殿堂级导演再一次更为深度的重磅合作。

在发布会上首度曝光的先导预告片中，拥有高颜值与高海拔的吴亦凡、林更新、巴特尔、杨一威与汪铎组成的“高颜师徒”组合首亮相。吴亦凡饰演的唐僧喜获“终身成就奖”，并变身“武僧”怒打罗汉拳，扬言自称可以一敌众，武功了得，却遭到路人质疑是夸口吹牛。预告片中演员们突破形象的表演，与风趣幽默的台词语言，在让人忍俊不禁的同时，也对这场新奇的西游之旅产生更多好奇。而当预告片的最后，周星驰与徐克两人却惊喜现身，上演了因预告片的特效制作而引发“争执”的一幕，如此别出心裁的登场方式也成为这支预告片的超强彩蛋。而周星驰与徐克联合出演的片尾彩蛋一幕看似无厘头，实则处处埋藏深意，预告片结束时周星驰哼唱的，正是他之前曾主持一档儿童节目《430穿梭机》的同名主题曲。

发布会上周星驰表示：“《西游记》是我和徐克导演从小就非常那个喜爱的故事题材，而且我已经拍过，徐导还没有拍，所以他很不爽。”而徐克笑称：“这次终于一起合作拍了‘西游’，感觉非常爽，合作也非常顺利。”对于电影《西游伏妖篇》的选角，现场周星驰还调侃称：“因为我们是高颜，所以戏中也用的高颜演员，非常满意。”徐克也补充称：“其实就是按照周星驰的年龄段选的。”谈及影片故事，两人卖起关子，周星驰表示：“《西游伏妖篇》与传统《西游记》会很不一样，故事延续了上一部《西游·降魔篇》，也会有更新鲜的内容，相比会更轻松，也更好看。”

吴亦凡林更新组高颜师徒 西游团“相爱相杀”

电影《西游伏妖篇》片中，由吴亦凡、林更新、巴特尔、杨一威以及汪铎组成的师徒组合，既拥有高颜值，又拥有高海拔，平均身高达到1米90，成为名副其实的“高颜”西游师徒档。而周星驰与徐克作为创造了华语影坛无数经典电影作品，刷新了无数纪录，为票房、口碑、奖项兼得的殿堂级实力导演，将在片中如何调教一众高颜师徒也令人充满期待。发布会现场，吴亦凡表示此次饰演唐僧是首次以光头造型出现，更要上演喜剧，算是一次自我的突破，坦言：“作为演员需要多做一些尝试和突破。”对于片中师徒之间的情感关系，吴亦凡还透露：“师徒四人的感情更像是相爱相杀。”林更新表示他在片中饰演的孙悟空“造型百变”，巴特尔称自己“戏中饰演的沙僧一生气就变鱼”，杨一威与汪铎则分别演绎了戏子装扮与风流耍帅两种形态的猪八戒，杨一威透露“这次在片中徐克导演将他的角色打造成‘钢铁侠’版的猪八戒”，汪铎则坦言“我饰演的则是拥有撩妹泡妞技能的猪八戒。”而周星驰与徐克表示“伏妖”剧组里每一位都是很用功的演员。

当天，在片中饰演国王的包贝尔也亮相发布会现场透露：“我饰演的是一位脾气古怪的国王，在戏中与师徒四人也都有对手戏。”并表示：“这次不仅后宫佳丽三千，还有姚晨做国师。”发布会现场众星还以球会友，展开花式投篮PK、争做西游MVP。片中前往西天取经的师徒组合都是名副其实的高颜值、高海拔，而主演吴亦凡曾参加NBA全明星名人赛，巴特尔更曾是职业篮球运动员，众人极佳的表现也让现场气氛火爆非常。

电影《西游伏妖篇》作为2013年周星驰导演电影《西游·降魔篇》的后继故事，讲述了唐三藏在上集感化了杀死段小姐的齐天大圣，并收其为徒后，与孙悟空、猪八戒及沙僧，师徒一行四人踏上西天取经之旅。路途凶险，除魔伏妖，师徒四人也在取经的过程中有了各自的成长与改变。电影《西游伏妖篇》由监制、编剧周星驰与监制、导演徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、包贝尔、巴特尔、杨一威、大鹏、王丽坤、汪铎、张美娥主演，影片将于2017年1月28日大年初一全国上映，《西游伏妖篇》电影正版授权同名手机游戏也将与电影同期上线。

[责任编辑： 郑笑菲]