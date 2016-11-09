一个真正的Rocker？ 你知道与不知道的10首汪峰

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腾讯娱乐专稿(文/爱地人策划/Zac)皮裤、头条、教父、摇滚、导师、章子怡……在谈论汪峰的时候，这些关键几乎无时无刻不围绕在他左右。这其中，有娱乐事实的陈列，也有不怀好意的戏谑与嘲讽，但即使错过了所谓一条又一条的头条，汪峰这个名字却依然屹立在乐坛的头条。个中的原因没有什么可以多做解释的，因为对于一个唱作型音乐人来讲，想要得到市场的尊重，想要通过创作和演唱不被饿死，其实就是靠的作品本身说话。而对于汪峰来讲，想要真正了解他，不应该只是通过娱乐镜头的爆料，或者带有恶意的文字转达，最好的方式就是他的那些作品，那些你知道或者不知道，但却同样优秀的作品……

《晚安北京》——1997

《晚安北京》可以说是汪峰早期的代表作，这样的音乐表达模式，甚至在未来的很长时间内，都成为汪峰创作的一种支点。这首歌曲最大的特点，就是诗意的“泛滥”，而泛滥在这里绝非是一个贬义词，因为就像汪峰在歌里所唱的那样，当时的他就是处在一个“疯狂的边缘”。这首歌里也出现了大量传统创作里很少出现的词汇及意象，比如“国产压路机的声音”、“世事煮沸的肉汤”、“破碎的轮胎”、“提琴的抽泣”等等，都让整首作品在亦真亦幻的意境面前，有了一种独特的冲击力。尤其是音乐编排上的抑扬顿挫，抒情与爆烈的交错，更无比增强了音乐的表现力，堪称是汪峰创作史、甚至中国摇滚史上的巨作。

《李建国》——1997

还是在“鲍家街43号”乐队时期的首张专辑，汪峰还写下了《李建国》这样一首作品。这首作品堪称是华语流行音乐史上，描写小人物最为成功的作品之一，而且比起李宗盛的《我是一只小小鸟》或《凡人歌》，因为具体到“李建国”这样一个人，所以也让人有更强的代入感。“他喜欢看七点钟的新闻联播”、“他喜欢听邓丽君的流行歌”，这样一个普通到不能再普通的“李建国”，于汪峰的创作视角里，却被赋予了平凡中的不平凡，个中的敏锐，也是只有一个有着诗性的音乐人才能做到的。

《我应该真实的生活还是去幻想》——1998

在汪峰的音乐生涯里，幻想、迷惘应该是用到最多的词汇。而这种不确定，不仅是音乐创作的一种魅力，也是创作者不断在音乐之中上前行的动力。音乐人不是思想家、教育家、科学家和理论家，音乐人创作作品，有时候并不需要确定的方向和严密的逻辑，他更需要的还是不断的质问、疑问、拷问，从而在不断的提问中找到生命的答案。即使找不到答案那又何妨，因为有梦想就一直会有远方。

《青春》——2000

这是汪峰送给前女友筠子的歌，在筠子自杀身亡后，他也进行了重新的演绎，并收录在自己首张个人单飞专辑中。《青春》的歌词，让人想到了余华的成名作《十八岁出门远行》。那是一种朦胧又懵懂的青春，在还没有足够清醒意识的同时，或许得到一些，或许也失去一些。汪峰在《青春》这首歌里写出来的，就是这种看似模糊，却又热血奔腾的感觉，没有经历青春的人永远不懂。

《在雨中》——2002

《在雨中》收录在汪峰2002年的个人专辑《爱是一颗幸福的子弹》中，而这张专辑现在最为知名的，恐怕还是专辑同名曲，因为在很多选秀节目里，经常有选手会进行翻唱。这也是当时非常有争议的一张专辑，因为在这张专辑里的汪峰，看起来不再那么摇滚了。但这却是一张对汪峰来讲具有转折意义的专辑，尤其是另一首主打歌《在雨中》，更是写得足够抒情与浪漫，再加上一点点诗人的疯狂，堪称是中国摇滚史上最美的情歌之一。谁说摇滚音乐人就不能够浪漫和多情，就不能写情歌的？

《飞得更高》——2004

《飞得更高》是汪峰在商业上最成功的几首作品之一，这种成功，还体现在这首歌曲经常会出现在很多大型的赛事及活动上。但其实，有时候一首歌曲传唱过广，尤其是一些传唱场景的变化，也会导致很多对作品的误读。就像《飞得更高》这首歌，很多人会认为这是一首晚会歌曲，所以“飞得更高”听起来也会显得空洞。但其实，《飞得更高》却是一首关于生命的歌曲，就像汪峰在开头就唱到的那样，“生命就像一条大河，时而宁静时而疯狂”，或许汪峰在刻画生命的意义上，还不够精细与完美，但却还是写出了那种壮阔之美，也能带动一种正能量的情绪。至于其它的是非功过，还是留给后人去说吧。

《名利场》——2009

一个功成名就的摇滚歌手，应该去干嘛，还真没有标准的答案。但现实却是，有很多摇滚歌手，会在功成名就之后，走向一条音乐上趋于回归的路，尤其是向着更禅意的方向回归。这是一种态度和人生选择，但从音乐或摇滚乐的角度来讲，这其实也是一种逃避。而对汪峰来讲，他则没有逃避，甚至继续选择了批判和反省。《名利场》也许不是汪峰最好的歌曲，但在一个已经步向人生之巅的摇滚歌手来讲，于功成名就后，还能以“名利场”作为主题，唱出摇滚乐醍醐灌顶的作用，也是很难得了。

《向阳花》——2011

《向阳花》是汪峰写给女儿的作品。汪峰的作品，一直以高度和纬度著称，可能很多歌迷不想被代表，所以总是会觉得汪峰的作品，主题和概念过于宏大。而《向阳花》则是一首绝对温情的作品，它就是一个父亲和女儿的对话，它不是童话，而是有着现实世界的种种不堪，也只有一个摇滚奶爸，才能在寄望之余，写出如此真实的忠告。

《一起摇摆》——2013

《一起摇摆》是一首基于布鲁斯元素的Old School风格歌曲。可能是受到加入《中国好声音》团队及哈林导师的影响，汪峰也开始选择这种更为轻盈的方式来表现音乐，即使是在歌词部分，相比以前的沉重，也多了一些自嘲，以及随节奏起舞的人生观的轻松。什么阶段写出什么样的歌曲，《一起摇摆》某种程度上，也是三年前汪峰生活的一种写照。他的摇滚包袱太重，也该偶尔喘喘气了。

《流年啊你奈我何》——2015

经历了一个摇滚歌手应该经历的所有，也经历了一个中国摇滚歌手可以经历的所有，更经历一个中国娱乐明星可能经历到的起起落落，汪峰有一点无奈，却又依然倔强，这一切就化为了《流年啊你奈我何》这首作品。这首作品也是汪峰现阶段心境的一个写照，他不再是那个向前看的汪峰，也是一个向后看，向左右看的汪峰。而在经历各种挫折与对抗之后，汪峰却依然选择一条向前不畏惧的路，依然不屈服于命运对他的摆弄，就这首歌和标题来讲，汪峰可以称得上是个真正的Rocker。

[责任编辑： 郑笑菲]