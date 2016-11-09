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昆凌自曝子宫有问题荷尔蒙失调 25岁生3胎难达标

2016-11-09 10:44 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　昆凌

　　据台湾媒体报道，昆凌8日出席儿福联盟“助我长大帮我找家”代言记者会，和助养儿一起做姜饼人，不只送上礼物，也提到捐款金额只有预期的3成，呼吁各界踊跃伸出援手。

　　她和老公周杰伦(周董)去年生下Hathaway后，她亲力亲为带小孩，加上近期赴上海拍电影《极智追击：龙凤劫》非常忙碌，被问到是否有计划生第2胎，她自曝得了“多囊性卵巢症候群”，导致荷尔蒙失调，影响下一胎的计画。

　　靠运动改善体质

　　现年23岁的昆凌，原本预计25岁要生完3胎，但因经期不顺，3、4个月前在周董陪同下看医生，发现子宫有多囊问题，幸好病情轻微，只有脸上长了几颗小青春痘，医生建议她多运动，改善体质。

　　刚好她在电影里有很多武打戏，她每天自我训练2小时，导演还要求她上戏前要折返跑3次，让她从一个不爱动的女孩变成天天运动的女打仔。她说：“我就趁这次拍戏时多练，我也有吃中药，看可不可以好一点，因为我气血不足，我发现拍完武打戏我比较健康、有精神！”

　　放宽心调养身体

　　她和周董没有避孕，一切顺其自然，“知道(多囊问题)之后，我就想说好啦，先放宽心，调养好身体。”她也安慰自己连生3胎会累死，慢慢来比较好。她为兼顾家庭和工作，把小孩和母亲一起带到上海，女儿因此模仿她的好功夫，让她开始担心女儿有暴力倾向了。

[责任编辑： 郑笑菲]

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