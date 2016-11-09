56岁展昭被网友夸冻龄！何家劲变亿万富豪见老友

何家劲与好友小虫
何家劲资料图
据台湾媒体报道，56岁港星何家劲以《包青天》中展昭一角走红，近来都在中国商界发展，11月8日，小虫在微博上贴出于四川巴中巧遇何家劲的合照，笑称“包大人旁边的展昭有23年没见了！居然在巴中见面，这也太惊喜了吧！真是太开心”。照片中的何家劲眼大有神，笑容依然帅气，被网友夸十足冻龄。
何家劲与友人近年来在惠州开设健康食品工厂，以他的影迷会“劲家庄”来命名，据媒体报道，他身价已达亿万富豪，还当上惠州市的政协委员，平常以宾利等豪华车代步，至于感情生活，他十分神秘，曾与高金素梅传过绯闻，双方交情好到曾约定若60岁彼此未婚，就共度余生，但曾有女子向媒体爆料为他生下私生子，但被他严词否认。
(责编：大米)
[责任编辑： 郑笑菲]
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