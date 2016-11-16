赵又廷拍新戏断肋骨不敢上大号 高圆圆马上飞来探望

新闻摘要： 据台湾媒体报道，赵又廷受到卢贝松钦点演出由其监制、编剧的奇幻冒险钜片《勇士之门》，该片中、法合拍耗资15亿元，历时1年半拍摄跟后制才完成。

赵又廷

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，赵又廷受到卢贝松钦点演出由其监制、编剧的奇幻冒险钜片《勇士之门》，该片中、法合拍耗资15亿元，历时1年半拍摄跟后制才完成。《勇士》15日在北京举行首映会，导演马蒂斯霍恩(Matthias Hoene)、赵又廷、倪妮及吴镇宇都出席，赵又廷透露自己拍戏时摔断肋骨，高圆圆马上飞来探望，而且他还痛到不敢上大号。

赵又廷第一次跟卢贝松合作，起初他竟然让大导吃闭门羹，“接到邀约当然觉得很荣幸，看完剧本后也觉得故事挺有趣、很奇幻，只是觉得年龄层比较低，故事相对简单，觉得比较没那么有挑战性，所以就婉拒了。”结果卢贝松不放弃，甚至亲打电话邀约，成功说服赵又廷。

拍摄时有一幕赵又廷不慎被剑鞘插伤导致肋骨断裂，他痛到不行马上送医，休养时就连上厕所都让他痛苦不已，所以有时都选择憋住。而高圆圆一得知老公受伤，立刻飞到拍摄地桂林亲自照顾他，赵又廷也因此停止拍摄2周，对于耽误剧组感到愧疚。

这次是赵又廷首次以全英文演出，虽然他从小在加拿大长大，但头一次用英语演出挑战还是不小，“我觉得蛮新鲜的！也发现平常用英语交流聊天都还行，但真正要用英语表演，跟平常用中文说台词还是有很大的差别。加上剧中也是偏西式幽默，所以表演节奏、收放程度，也不同于华语电影。这次的表演基础来自于自己看过大量的好莱坞商业片，融会贯通进自己的表演中，倒没有特别以谁为范本，是挺过瘾的经验。”《勇士之门》18日在大陆上映，台湾时间未定。ETtoday/文

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