65岁刘銮雄接受换肾手术 每周洗肾三四次面容憔悴

新闻摘要： 据香港报道，近年刘銮雄的健康状况备受关注，由于备受肾衰竭、心脏病及糖尿病困扰，故常被拍到出入医院。因有肾衰竭而每周要到医院洗肾三至四次的刘銮雄，据知已接受换肾手术，并在康复中。

他曾猎遍香港顶级美女如今病入膏肓

据香港报道，近年刘銮雄的健康状况备受关注，由于备受肾衰竭、心脏病及糖尿病困扰，故常被拍到出入医院。因有肾衰竭而每周要到医院洗肾三至四次的刘銮雄，据知已接受换肾手术，并在康复中。65岁的刘銮雄于2012年卷入澳门前运输工务司司长欧文龙世纪巨贪案而被控，期间多次称病缺席聆讯，更透露自己患有糖尿病。

刘銮雄本于今年十月三日出庭控告香港某日报涉嫌于2013年4月刊登一份属于他的医疗报告，开审时控方收到警方通知，指刘銮雄得重病无法到庭，并呈上两份医疗报告，证明刘銮雄因肾衰竭、心脏病及糖尿病而留院，需长期卧床，每周要洗肾三至四次，连说话都有困难，更有机会在受压下失去意识，在可见的将来都无法出庭。

其实今年七月刘銮雄和甘比到褔临门午膳时，刘銮雄手持拐杖步入食肆，至今年七月三十日到半岛酒店用膳时，更需坐轮椅出入，身形比前消瘦。十月七日及十日，有香港媒体先后拍得刘銮雄在甘比、保镖及看护等护送下现身养和医院，当时见刘銮雄面容憔悴及显得虚弱。

[责任编辑： 孙阳丹]