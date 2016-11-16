洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

65岁刘銮雄接受换肾手术 每周洗肾三四次面容憔悴

2016-11-16 09:36 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　他曾猎遍香港顶级美女如今病入膏肓

　　据香港报道，近年刘銮雄的健康状况备受关注，由于备受肾衰竭、心脏病及糖尿病困扰，故常被拍到出入医院。因有肾衰竭而每周要到医院洗肾三至四次的刘銮雄，据知已接受换肾手术，并在康复中。65岁的刘銮雄于2012年卷入澳门前运输工务司司长欧文龙世纪巨贪案而被控，期间多次称病缺席聆讯，更透露自己患有糖尿病。

　　刘銮雄本于今年十月三日出庭控告香港某日报涉嫌于2013年4月刊登一份属于他的医疗报告，开审时控方收到警方通知，指刘銮雄得重病无法到庭，并呈上两份医疗报告，证明刘銮雄因肾衰竭、心脏病及糖尿病而留院，需长期卧床，每周要洗肾三至四次，连说话都有困难，更有机会在受压下失去意识，在可见的将来都无法出庭。

　　其实今年七月刘銮雄和甘比到褔临门午膳时，刘銮雄手持拐杖步入食肆，至今年七月三十日到半岛酒店用膳时，更需坐轮椅出入，身形比前消瘦。十月七日及十日，有香港媒体先后拍得刘銮雄在甘比、保镖及看护等护送下现身养和医院，当时见刘銮雄面容憔悴及显得虚弱。

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 新乡发生惨烈交通事故 教练车上3人身亡
  • 西苑路、景华路、凯旋东路、纱厂北路...
  • 到2020年，洛阳市区建成区20%以上变“...
  • 今日下午，洛阳20路、45路、58路公交...
  • 永远的“开路先锋”—— 陆军第54集团...
  • 直击法院强制执行整治“老赖”现场 亲...
  • 重大专项：贯通洛阳发展“上下篇”
  • 楼上搬来新邻居 半夜闹腾让人烦
  • 洛阳上空的“超级月亮”
  • 洛阳今日正式供热 有什么“热”问题您...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605