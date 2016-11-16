《西游伏妖篇》周星驰称徐克像孙悟空

新闻摘要： 近日，由周星驰与徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、包贝尔、巴特尔、杨一威、大鹏、王丽坤、汪铎、张美娥主演的电影《西游伏妖篇》曝光一支“food什么妖”视频。

电影《西游伏妖篇》定档海报

周星驰

徐克

姚晨

大鹏

吴亦凡

林更新

包贝尔

汪铎

新浪娱乐讯 近日，由周星驰与徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、包贝尔、巴特尔、杨一威、大鹏、王丽坤、汪铎、张美娥主演的电影《西游伏妖篇》曝光一支“food什么妖”视频。视频中，主演吴亦凡、林更新等群星与观众一起畅谈了对经典版《西游记》中印象深刻的妖怪，同时随机采访的路人们也对影片中将会出现哪些妖怪展开了奇思妙想的猜测。周星驰、徐克更在视频中分别表示如果自己出演《西游记》中的某个角色，最想扮演的是如来佛祖与孙悟空两大角色。至于两位导演会不会在电影有特别出演，也非常令人遐想。电影《西游伏妖篇》将于2017年1月28日大年初一全国上映。

“food什么妖”视频曝光掀起全民西游妖怪大竞猜

在电影《西游伏妖篇》“food什么妖”视频中，谈及众主演对经典版《西游记》中哪个妖怪印象最深刻时，吴亦凡表示，印象最深刻的是“白骨精”。大鹏则表示很想念“蜘蛛精”，并坦言：“蜘蛛精穿得很像比基尼，还会从肚脐中喷丝。”而在接受采访的观众们，对这个问题也是众说纷纭，有人说“蜘蛛精”，因为妩媚妖艳；也有人说“白骨精”，因为很难打，知名度高；还有“奔波儿灞”与“灞波儿奔”两位人气妖怪的提及率也很多。究其原因，主演汪铎作出“因为他们丑”的回答，令人忍俊不禁。

而当观众被问及：对电影《西游伏妖篇》中究竟“food什么妖”有何期待时？很多观众给出的答案也是充满了奇思妙想。有观众猜测可能是“蜈蚣精”，因为脚多，比较难缠；也有观众猜测是“金角大王”与“银角大王”，或者是“狮子王”；更有观众异想天开地笑称“伏妖、伏妖，该不会伏的是伏地魔吧！”

周星驰自曝希望扮演如来佛徐克青睐孙悟空

当问到主演们认为周星驰和徐克两位导演适合扮演《西游记》中的哪位角色时，主演吴亦凡称：“周星驰导演像孙悟空。”大鹏则坦言：“因为周星驰导演演过孙悟空，所以你总会觉得他是唯一的人选。”而包贝尔表示：“周星驰导演更像是唐僧，与他接触的过程中他会一直在跟你讲或者是听你讲，然后自己偷着乐。”而对于最希望在《西游记》中扮演角色的问题，周星驰本人则透露：“其实我个人很喜欢如来，因为他的表情不多。”这个略有点“冷”的回答让很多人始料未及，言下之意既有表演上不会很费力，也让观众不禁联想到周星驰导演的很多电影作品中，都会出现“如来”或“如来神掌”等相关元素。

对于徐克导演适合《西游记》中的哪位角色，吴亦凡坦言：“他很像唐僧，会给人比较成熟的感觉。”姚晨也表示徐克导演慈祥的样子也有唐僧的感觉，汪铎则大开脑洞表示徐克导演像观音姐姐：“因为会有一种压倒性的气势在，但是却又很和善。”而与徐克导演多次合作的林更新却有不同看法，表示徐克导演更像孙悟空。对于这样的评价，徐克导演坦言：“孙悟空很好，因为他会很强的魔法，要什么有什么。”周星驰则笑称：“他(徐克)就是孙悟空啊！”而视频结尾，“好莱坞知名艺人”与“至尊宝”的惊艳亮相也令人捧腹。

电影《西游伏妖篇》由周星驰与徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、包贝尔、巴特尔、杨一威、大鹏、王丽坤、汪铎、张美娥主演，影片将于2017年1月28日大年初一全国上映。

[责任编辑： 孙阳丹]